استمعت، الأربعاء الماضي، مصالح الشرطة في أمن ولاية تيارت، إلى الزميل سليمان بودالية، مراسل الشروق في تيارت، بشأن شكوى من إدارة مستشفى يوسف دمرجي بتهمة التصوير بدون رخصة لعملية جراحية ونشر مقطعا منها على موقع الفايسبوك، للإشادة بتطور الجراحة في قطاع الصحة بالولاية، وهو ما تم انجازه، قبل أشهر، برعاية وزارة الصحة التي دعت إلى التغطية الإعلامية للتوأمة بين مستشفيات الوطن وهو ما حدث في كل الولايات وعرضته كثير من القنوات.
وتأتي هذه الدعوى القضائية في سياق حملة التضييق على الصحافة المحلية بتيارت، اذ سبق هذه الشكوى توقيف ذات الزميل من عمله في قطاع التربية تحفظيا بحجة الجمع بين وظيفتين، والتحامل عليه. ورغم أن الدعوى القضائية التي رفعها مستشفى تيارت، كانت بأمر من الوالي، فإنها تضرب مصداقية تصريحات وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، بخصوص الحق المطلق لأي صحافي في دخول المؤسسات الصحية لكشف النقائص، فماذا لو تعلق الأمر بالإيجابيات.
وتعليقا على ما يحدث في ولاية تيارت، استنكرت مبادرة "كرامة الصحافي" في بيان جديد لها ممارسات التضييق على المراسلين واعتبرتها مساسا خطيرا بالحريات، مؤكدة على ضرورة عدم السكوت على ما يجري، داعية كل الزملاء إلى التضامن فيما بينهم والتحلي بالمسئولية العالية لتطالب بالتدخل العاجل لوزير الاتصال لوقف أي انحراف في معالجة مشاكل القطاع، التي ليست من صلاحيات الولاة وتدخل في سياق عملية شاملة تضبط الأمور بالتشاور مع أهل القطاع دون غيرهم.
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رغم أنه قام بتغطية بناء على دعوة من وزارة الصحة
إدارة مستشفى تيارت تقاضي مراسل الشروق بأمر من الوالي
سفيان. ع
استمعت، الأربعاء الماضي، مصالح الشرطة في أمن ولاية تيارت، إلى الزميل سليمان بودالية، مراسل الشروق في تيارت، بشأن شكوى من إدارة مستشفى يوسف دمرجي بتهمة التصوير بدون رخصة لعملية جراحية ونشر مقطعا منها على موقع الفايسبوك، للإشادة بتطور الجراحة في قطاع الصحة بالولاية، وهو ما تم انجازه، قبل أشهر، برعاية وزارة الصحة التي دعت إلى التغطية الإعلامية للتوأمة بين مستشفيات الوطن وهو ما حدث في كل الولايات وعرضته كثير من القنوات.
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وتأتي هذه الدعوى القضائية في سياق حملة التضييق على الصحافة المحلية بتيارت، اذ سبق هذه الشكوى توقيف ذات الزميل من عمله في قطاع التربية تحفظيا بحجة الجمع بين وظيفتين، والتحامل عليه. ورغم أن الدعوى القضائية التي رفعها مستشفى تيارت، كانت بأمر من الوالي، فإنها تضرب مصداقية تصريحات وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، بخصوص الحق المطلق لأي صحافي في دخول المؤسسات الصحية لكشف النقائص، فماذا لو تعلق الأمر بالإيجابيات.
وتعليقا على ما يحدث في ولاية تيارت، استنكرت مبادرة "كرامة الصحافي" في بيان جديد لها ممارسات التضييق على المراسلين واعتبرتها مساسا خطيرا بالحريات، مؤكدة على ضرورة عدم السكوت على ما يجري، داعية كل الزملاء إلى التضامن فيما بينهم والتحلي بالمسئولية العالية لتطالب بالتدخل العاجل لوزير الاتصال لوقف أي انحراف في معالجة مشاكل القطاع، التي ليست من صلاحيات الولاة وتدخل في سياق عملية شاملة تضبط الأمور بالتشاور مع أهل القطاع دون غيرهم.