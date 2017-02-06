وضع السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشافة، مقاييس الترشح في قوائم الأفافاس، أبرزها منع أي شخص قام بحملات عدائية تجاه الحزب من المشاركة في تشريعيات 4 ماي المقبل، بالإضافة إلى شرط احترام الخط السياسي لحزب الدا الحسين، ويأتي ذلك بعد أشهر من الزوبعة التي عاشتها جبهة القوى الاشتراكية بعد إقالة عضو الهيئة الرئاسية رشيد حاليت، وما تبعها من حراك داخل الحزب.
كشف عبد المالك بوشافة، أمس، عن مقاييس وشروط الترشح في قوائم الأفافاس لتشريعيات2017، أبرزها براءة الذمة المالية لكل مترشح يرغب في تمثيل جبهة القوى الاشتراكية في قبة زيغوذ يوسف، مع اشتراط أن يكون هذا الأخير ملتزما بقوانين الحزب وقواعده التنظيمية لاسيما فيما يتعلق بتسديد المساهمات المالية التي يعتبرها الحزب من بين الشروط الأساسية التي تثبت التزام المترشح تجاه حزبه، وفي الشروط الموضوعة والموقعة من طرف السكرتير الأول، عاد هذا الأخير إلى القضية التي أثيرت مؤخرا داخل حزب الدا حسين بعد إقالة عضو الهيئة الرئاسية رشيد حاليت واستقالة النائب البرلماني احمد بطاطاش، ليؤكد أن كل شخص ثبت تورطه في حملات عدائية تجاه الأفافاس ممنوع من الترشح تحت ظله.
ونفس الشيء فيما يتعلق بالخط السياسي للحزب، الذي اشترط فيه أن يكون محترما من قبل الراغبين في الترشح، ومن بين المقاييس التي اعتبرها الحزب مهمة في المترشح هي عدم التورط في سوابق جنائية باستثناء القضايا السياسية.
وذكّر السكرتير الأول للحزب، بالشروط المنصوص عليها قانونيا من أجل الترشح في الانتخابات التشريعية، مع التأكيد على أن قائمة الترشيحات الموضوعة يجب ألا تتوفر على أكثر من مترشحين من نفس العائلة ومن الأهل والأقارب من الدرجة الثانية.
كما أكد بوشافة أن ملفات المترشحين ستدرس على مستوى اللجنة الوطنية للترشيحات المنصبة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة في 3 فيفري الجاري، طبقا للقانون الأساسي "المادة 75"، حيث ستسلم الملفات بداية من 15 فيفري إلى 21 فيفري كآخر أجل على مستوى المقرات الفيدرالية للحزب.
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بوشافة يضبط شروط الترشح في حزب "الدا لحسين"
منع "المشهّرين" بالأفافاس من الترشح في قوائمه
أسماء بهلولي
صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
وضع السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشافة، مقاييس الترشح في قوائم الأفافاس، أبرزها منع أي شخص قام بحملات عدائية تجاه الحزب من المشاركة في تشريعيات 4 ماي المقبل، بالإضافة إلى شرط احترام الخط السياسي لحزب الدا الحسين، ويأتي ذلك بعد أشهر من الزوبعة التي عاشتها جبهة القوى الاشتراكية بعد إقالة عضو الهيئة الرئاسية رشيد حاليت، وما تبعها من حراك داخل الحزب.
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كشف عبد المالك بوشافة، أمس، عن مقاييس وشروط الترشح في قوائم الأفافاس لتشريعيات2017، أبرزها براءة الذمة المالية لكل مترشح يرغب في تمثيل جبهة القوى الاشتراكية في قبة زيغوذ يوسف، مع اشتراط أن يكون هذا الأخير ملتزما بقوانين الحزب وقواعده التنظيمية لاسيما فيما يتعلق بتسديد المساهمات المالية التي يعتبرها الحزب من بين الشروط الأساسية التي تثبت التزام المترشح تجاه حزبه، وفي الشروط الموضوعة والموقعة من طرف السكرتير الأول، عاد هذا الأخير إلى القضية التي أثيرت مؤخرا داخل حزب الدا حسين بعد إقالة عضو الهيئة الرئاسية رشيد حاليت واستقالة النائب البرلماني احمد بطاطاش، ليؤكد أن كل شخص ثبت تورطه في حملات عدائية تجاه الأفافاس ممنوع من الترشح تحت ظله.
ونفس الشيء فيما يتعلق بالخط السياسي للحزب، الذي اشترط فيه أن يكون محترما من قبل الراغبين في الترشح، ومن بين المقاييس التي اعتبرها الحزب مهمة في المترشح هي عدم التورط في سوابق جنائية باستثناء القضايا السياسية.
وذكّر السكرتير الأول للحزب، بالشروط المنصوص عليها قانونيا من أجل الترشح في الانتخابات التشريعية، مع التأكيد على أن قائمة الترشيحات الموضوعة يجب ألا تتوفر على أكثر من مترشحين من نفس العائلة ومن الأهل والأقارب من الدرجة الثانية.
كما أكد بوشافة أن ملفات المترشحين ستدرس على مستوى اللجنة الوطنية للترشيحات المنصبة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة في 3 فيفري الجاري، طبقا للقانون الأساسي "المادة 75"، حيث ستسلم الملفات بداية من 15 فيفري إلى 21 فيفري كآخر أجل على مستوى المقرات الفيدرالية للحزب.