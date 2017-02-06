يُعد الصالون الوطني للتكوين المتواصل والتمهين فرصة للشباب وحتى كبار السن الشغوفين بتعلم أي حرفة ومهنة تساعدهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية، أو تلقي تخصص جديد يبعدون به شبح البطالة الذي يطاردهم، فتراهم يطوفون بين مختلف الأجنحة باحثين عن الجديد في عالم التكوين والتخصصات الأكثر طلبا في عالم الشغل، "الشروق" تجولت في المعرض وتحدثت لأصحاب المدارس التكوينية عما يحملونه لزوارهم هذا العام.
يلاحظ المتجول في صالون التكوين المتواصل بقصر الثقافة مفدي زكرياء، الإقبال الكبير للشباب، وخصوصا الطلبة الجامعيين كل واحد منهم يطوف بمختلف الأجنحة يتوقف يستطلع ويستفسر عما تقدمه هذه المدارس، يفكر ثم يغادر باحثا عن تخصصات تتوافق مع مواهبه أو التي تزيد فرص التوظيف فيها ولم لا تخصص أحلامه.
مدير "كيت كونتريكسيون": نرافق الشباب في رحلة الحصول على مهنة
ولأن كل ما يتعلق بالعمارات والبنيان يحظى باهتمام المواطنين استقبل جناح " kitconstruction" العديد من الراغبين في تعلم كهرباء العمارات، النجارة، الطلاء، السباكة الداخلية والخارجية، تركيب الأقفال...وغيرها. يحكي لنا عدنان جمال المكلف بالإعلام في المؤسسة، عن استقبالهم للعديد من الراغبين في التعلم، غالبيتهم من الذكور من مختلف المستويات، خصوصا وأن التكوينات التي يقدمونها لا يشترط فيها مستوى تعليمي معين أو سن محدد، زيادة على بعض الفتيات اللواتي يفضلن تعلم الديكور والهندسة الداخلية والبعض منهن يتعلمن حتى السباكة، وأكد المتحدث حرص المؤسسة على تشجيع النساء للولوج لعالم السباكة والتصليح، وقد كوّنوا قرابة 10 فتيات في هذا المجال.
وأضاف عدنان جمال بأن المؤسسة تعمل على القيام بورشات تعليمية وتكوينية للجنسين يتلقون فيها دروسا حول كيفية القيام بالتصليحات البسيطة مثل تصليح حنفية، تغيير مصباح البيت، الكوابل أو القواطع... وغيرها، وقد أخذوا فئة المعاقين بعين الاعتبار فخصصوا لهم أسابيع تكوينية زيادة على تهيئة المؤسسة بشكل يسهل حركتهم وهم يفكرون في تخصيص قسم لاستقبال هذه الفئة.
من جهته ذكر مدير مؤسسة " kitconstruction" شروك نذير، مشاركة مؤسستهم في مشروع صيانة المباني رفقة المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين البالغ عددهم حوالي 1700 مرقي، ضف لذلك مرافقتهم للشباب المهنيين وكذا البطالين في تعلم بعض الأعمال البسيطة مثل تغيير الزجاج والإصلاحات، كاشفا بأن مركزهم هو الأول من نوعه في التمهين وتطوير المهارات، وسيلبي الرغبات ويمتص كما كبيرا من البطالة كما يوفر مهنا محترمة للشباب.
مركز تعليم الإسبانية: شيوخ في الستين يقصدوننا
كما تستقطب اللغات أعدادا كبيرة من الزوار لما تقدمه من فرص للشباب المتعطش للثقافات الجديدة كمركز "cervantes argel" لتعليم اللغة الإسبانية، يعمل بها طاقم إدارة ومدرسين من جنسية إسبانية إلى جانب أساتذة جزائريين يحوزون على شهادة عالمية، تقول محدثتنا بأن مدرستهم توفر 12 مستوى تعليمي يمر من خلالها على امتحان لتحديد المستوى إضافة لدروس للأطفال والمراهقين، والشهادة معتمدة في إسبانيا والجزائر، وهو ما جعل العديد يتعلمونها حتى كبار السن البالغين من العمر 60 سنة .
مديرة "برو أدفانس": لدينا طلبات من داخل وخارج الوطن و مشكل الإقامة يعيقنا
ومن التخصصات النادرة التي استهوت الشباب مؤخرا "الأنفوغرافي" وفي الصالون التقينا بمديرة " pro advances " مالكي نبيلة، تقدم دروسا في مختلف التخصصات تقنية 3d، تطوير المواقع الإلكترونية، المونتاج وغيرها من التخصصات الأخرى وتدوم مدة التكوين حتى 9 أشهر، وكشفت محدثتنا بأن المدارس التي تعلم هذا التخصص نادرة لذا يتلقون طلبات كثيرة من داخل وخارج الوطن، لكن مشكل الإقامة يظل عائقا أمامهم فهم يستقبلون أعدادا كبيرة من الطلبة الجامعيين وموظفين ليحسنوا من دخلهم، وكشفت المديرة عن مباشرتهم إجراءات لإضافة تخصص طويل المدى 3 سنوات بداية من شهر سبتمبر القادم.
مؤسسة "واني لاب": نكون 400 محترف سنويا ونسعى للمزيد
وهناك مؤسسات تحرص على تكوين موظفيها باستمرار لذا تعهد لإحدى المدارس بذلك تحكي مسؤولة التكوين في مؤسسة "واني لاب" والتي تقدم دروسا حول كل ما يتعلق بالمواد الصيدلانية، مواد التجميل، الأطعمة، المحيط، الرقابة وهي تكوينات محترفة، زد على بعض الطلبة الجامعيين الراغبين في الاستفادة في تكوين ميداني لكونهم يمتلكون مخبرا لمراقبة الجودة والنوعية، ونظرا لكونه من التخصصات المطلوبة جدا ومدارسه قليلة يكوّن المركز قرابة 400 شخص سنويا ويسعون لتوسيع التكوين وزيادة مدته.
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زهيرة مجراب
يُعد الصالون الوطني للتكوين المتواصل والتمهين فرصة للشباب وحتى كبار السن الشغوفين بتعلم أي حرفة ومهنة تساعدهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية، أو تلقي تخصص جديد يبعدون به شبح البطالة الذي يطاردهم، فتراهم يطوفون بين مختلف الأجنحة باحثين عن الجديد في عالم التكوين والتخصصات الأكثر طلبا في عالم الشغل، "الشروق" تجولت في المعرض وتحدثت لأصحاب المدارس التكوينية عما يحملونه لزوارهم هذا العام.
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يلاحظ المتجول في صالون التكوين المتواصل بقصر الثقافة مفدي زكرياء، الإقبال الكبير للشباب، وخصوصا الطلبة الجامعيين كل واحد منهم يطوف بمختلف الأجنحة يتوقف يستطلع ويستفسر عما تقدمه هذه المدارس، يفكر ثم يغادر باحثا عن تخصصات تتوافق مع مواهبه أو التي تزيد فرص التوظيف فيها ولم لا تخصص أحلامه.
مدير "كيت كونتريكسيون": نرافق الشباب في رحلة الحصول على مهنة
ولأن كل ما يتعلق بالعمارات والبنيان يحظى باهتمام المواطنين استقبل جناح " kitconstruction" العديد من الراغبين في تعلم كهرباء العمارات، النجارة، الطلاء، السباكة الداخلية والخارجية، تركيب الأقفال...وغيرها. يحكي لنا عدنان جمال المكلف بالإعلام في المؤسسة، عن استقبالهم للعديد من الراغبين في التعلم، غالبيتهم من الذكور من مختلف المستويات، خصوصا وأن التكوينات التي يقدمونها لا يشترط فيها مستوى تعليمي معين أو سن محدد، زيادة على بعض الفتيات اللواتي يفضلن تعلم الديكور والهندسة الداخلية والبعض منهن يتعلمن حتى السباكة، وأكد المتحدث حرص المؤسسة على تشجيع النساء للولوج لعالم السباكة والتصليح، وقد كوّنوا قرابة 10 فتيات في هذا المجال.
وأضاف عدنان جمال بأن المؤسسة تعمل على القيام بورشات تعليمية وتكوينية للجنسين يتلقون فيها دروسا حول كيفية القيام بالتصليحات البسيطة مثل تصليح حنفية، تغيير مصباح البيت، الكوابل أو القواطع... وغيرها، وقد أخذوا فئة المعاقين بعين الاعتبار فخصصوا لهم أسابيع تكوينية زيادة على تهيئة المؤسسة بشكل يسهل حركتهم وهم يفكرون في تخصيص قسم لاستقبال هذه الفئة.
من جهته ذكر مدير مؤسسة " kitconstruction" شروك نذير، مشاركة مؤسستهم في مشروع صيانة المباني رفقة المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين البالغ عددهم حوالي 1700 مرقي، ضف لذلك مرافقتهم للشباب المهنيين وكذا البطالين في تعلم بعض الأعمال البسيطة مثل تغيير الزجاج والإصلاحات، كاشفا بأن مركزهم هو الأول من نوعه في التمهين وتطوير المهارات، وسيلبي الرغبات ويمتص كما كبيرا من البطالة كما يوفر مهنا محترمة للشباب.
مركز تعليم الإسبانية: شيوخ في الستين يقصدوننا
كما تستقطب اللغات أعدادا كبيرة من الزوار لما تقدمه من فرص للشباب المتعطش للثقافات الجديدة كمركز "cervantes argel" لتعليم اللغة الإسبانية، يعمل بها طاقم إدارة ومدرسين من جنسية إسبانية إلى جانب أساتذة جزائريين يحوزون على شهادة عالمية، تقول محدثتنا بأن مدرستهم توفر 12 مستوى تعليمي يمر من خلالها على امتحان لتحديد المستوى إضافة لدروس للأطفال والمراهقين، والشهادة معتمدة في إسبانيا والجزائر، وهو ما جعل العديد يتعلمونها حتى كبار السن البالغين من العمر 60 سنة .
مديرة "برو أدفانس": لدينا طلبات من داخل وخارج الوطن و مشكل الإقامة يعيقنا
ومن التخصصات النادرة التي استهوت الشباب مؤخرا "الأنفوغرافي" وفي الصالون التقينا بمديرة " pro advances " مالكي نبيلة، تقدم دروسا في مختلف التخصصات تقنية 3d، تطوير المواقع الإلكترونية، المونتاج وغيرها من التخصصات الأخرى وتدوم مدة التكوين حتى 9 أشهر، وكشفت محدثتنا بأن المدارس التي تعلم هذا التخصص نادرة لذا يتلقون طلبات كثيرة من داخل وخارج الوطن، لكن مشكل الإقامة يظل عائقا أمامهم فهم يستقبلون أعدادا كبيرة من الطلبة الجامعيين وموظفين ليحسنوا من دخلهم، وكشفت المديرة عن مباشرتهم إجراءات لإضافة تخصص طويل المدى 3 سنوات بداية من شهر سبتمبر القادم.
مؤسسة "واني لاب": نكون 400 محترف سنويا ونسعى للمزيد
وهناك مؤسسات تحرص على تكوين موظفيها باستمرار لذا تعهد لإحدى المدارس بذلك تحكي مسؤولة التكوين في مؤسسة "واني لاب" والتي تقدم دروسا حول كل ما يتعلق بالمواد الصيدلانية، مواد التجميل، الأطعمة، المحيط، الرقابة وهي تكوينات محترفة، زد على بعض الطلبة الجامعيين الراغبين في الاستفادة في تكوين ميداني لكونهم يمتلكون مخبرا لمراقبة الجودة والنوعية، ونظرا لكونه من التخصصات المطلوبة جدا ومدارسه قليلة يكوّن المركز قرابة 400 شخص سنويا ويسعون لتوسيع التكوين وزيادة مدته.