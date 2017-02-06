عثر، مساء الخميس، مواطنون على جثة الشيخ عبد الكريم الطيب 66 سنة، بعد ستة أيام من اختفائه، وبعد عمليات بحث استمرت منذ مساء السبت، تاريخ خروجه من مسكنه الكائن بمشتة بئر لحسان ببلدية تالخمت في باتنة. وكان مواطنون عثروا على جثة الشيخ الذي ترك خمسة أبناء، ملقاة أسفل واد بمنطقة صخرية قرب مشتة أولاد قبوج ببلدية الرحبات، فتم إخطار مصالح الدرك التي تنقلت إلى عين المكان وعاينت الجثة وفتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الوفاة بدقة.
وفيما تداول مواطنون نبأ تعرضه لجريمة قتل بالنظر لوجوده في تلك المنطقة النائية، أكدت مصادر من الدرك الوطني لولاية باتنة أن جثة الشيخ لا تحمل أي أثار عنف أو اعتداء ما ينفي فرضية الفعل الإجرامي مؤقتا ويرجح عامل الوفاة الطبيعية، غير أنها أمرت بنقل الجثة لمشرحة المستشفى لإخضاعها لتشريح طبي شرعي للتأكد من جميع الفرضيات المحتملة في انتظار صدور نتائجه النهائية واليقينية. يذكر أن الشيخ خرج في وقت مبكر من صبيحة السبت رفقة رفيقه وتوجها للاستحمام بحمام بوطالب طيلة اليوم قبل ان يفترقا في طريق العودة ببلدية رأس العيون، حيث نوى الشيخ قضاء بعض الوقت لشراء حاجيات وأغراض من السوق والعودة بها لعائلته التي تحيرت لغيابه منذ تلك الأمسية واستصدرت بشأنه إخطارا بالفقدان.
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بعد ستة أيام من انقطاع أخباره
العثور على جثة الشيخ المختفي في واد بباتنة
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
عثر، مساء الخميس، مواطنون على جثة الشيخ عبد الكريم الطيب 66 سنة، بعد ستة أيام من اختفائه، وبعد عمليات بحث استمرت منذ مساء السبت، تاريخ خروجه من مسكنه الكائن بمشتة بئر لحسان ببلدية تالخمت في باتنة. وكان مواطنون عثروا على جثة الشيخ الذي ترك خمسة أبناء، ملقاة أسفل واد بمنطقة صخرية قرب مشتة أولاد قبوج ببلدية الرحبات، فتم إخطار مصالح الدرك التي تنقلت إلى عين المكان وعاينت الجثة وفتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الوفاة بدقة.
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وفيما تداول مواطنون نبأ تعرضه لجريمة قتل بالنظر لوجوده في تلك المنطقة النائية، أكدت مصادر من الدرك الوطني لولاية باتنة أن جثة الشيخ لا تحمل أي أثار عنف أو اعتداء ما ينفي فرضية الفعل الإجرامي مؤقتا ويرجح عامل الوفاة الطبيعية، غير أنها أمرت بنقل الجثة لمشرحة المستشفى لإخضاعها لتشريح طبي شرعي للتأكد من جميع الفرضيات المحتملة في انتظار صدور نتائجه النهائية واليقينية. يذكر أن الشيخ خرج في وقت مبكر من صبيحة السبت رفقة رفيقه وتوجها للاستحمام بحمام بوطالب طيلة اليوم قبل ان يفترقا في طريق العودة ببلدية رأس العيون، حيث نوى الشيخ قضاء بعض الوقت لشراء حاجيات وأغراض من السوق والعودة بها لعائلته التي تحيرت لغيابه منذ تلك الأمسية واستصدرت بشأنه إخطارا بالفقدان.