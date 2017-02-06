"القاتل الصامت" تسرب من مدفأة قديمة الغاز يقضي على شابين بتبسة

عثر صباح الجمعة، مجموعة من سكان حي طريق بكارية بمدينة تبسة، على الشابين خالد وعبد الحفيظ قرفة وهما إبنا عم، جثتين هامدتين في غرفة مسكن، بسبب تسرب الغاز من المدفأة القديمة الموجودة بالغرفة.

وحسب معلومات أولية استقتها "الشروق"، من جيران الضحيتين، فإن الشابين البالغين من العمر 25 و27 سنة، وبعد نهاية عملهما اليومي في مجال التجارة، عادا إلى المنزل في حدود الساعة الثانية مساء، وبعد تناول وجبة الغداء، ومن شدة التعب والبرد، قررا أخذ قسط من الراحة بالغرفة، وعند السابعة والنصف مساء تفطن الجيران، إلى وجود رائحة الغاز منبعثة من المنزل، حيث قاموا بدق الباب عدة مرات دون أن يفتح أحد، فقرر السكان الدخول إلى المنزل بعد تحطيم الباب، حيث تفاجأوا بالشابين متوفيين، فتعالت الأصوات من كل الجهات، وقد تم نقلهما مباشرة إلى المستشفى الإستعجالي في حدود الساعة الثامنة إلا الربع مساء، وإبلاغ أهل الضحيتين، الذين كانوا في وليمة عرس بعيدا عن الحي. وأجمع جيران الشابين على حسن أخلاق الفقيدين، وأنهما يشتغلان عاملين يوميين، من أجل ضمان قوت أسرتيهما.

وأمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة، حيث تنقلت الفرق الخاصة إلى المنزل لمعاينة المدفئة، وتوصيلات الغاز وتهوية الغرفة، وفي سياق متصل بحوادث الغاز، تم مساء الخميس قبل ساعتين من حادثة وفاة الشابين، نقل امرأة تبلغ من العمر 50 سنة تقريبا، من بيتها بحي المرجة، حيث تقيم، إلى مستشفى منتوري بحي المطار، إذ فقدت وعيها بسبب استنشاقها للغاز، وقد اعتقد أهلها أنها فارقت الحياة، وبعد مساع الأطباء استرجعت نشاطها تدريجيا، وقد أكد أهلها صباح الجمعة، أنها بدأت تتحسن تدريجيا.