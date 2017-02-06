عرفانا بتاريخه الفني الحافل عنابة تحتفي بأسطورة المالوف محمد الطاهر الفرقاني

ينظم مسرح عز الدين مجوبي في عنابة، مساء السبت، وقفة تكريمية لعميد المالوف، الفنان الراحل، محمد الطاهر الفرقاني الذي فقدته الساحة الفنية مؤخرا، وذلك احتفاء بمساره الفني الحافل وإسهاماته الكبيرة في الفن الجزائري بصورة عامة.

قال مدير الثقافة لولاية عنابة، إدريس بوديبة، إن الحفل المقام تحت إشراف المديرية، يأتي عرفانا بتاريخ حافل قدمه الفنان محمد الطاهر الفرقاني، الذي كانت له علاقة خاصة مع المدينة وسكانها وفنها وتراثها، واحتضنته باستمرار في أحلى لحظات حياته، كما في أصعبها على حد قوله، فقد كانت الملجأ والملاذ الذي اختاره الفرقاني في ستينات القرن الماضي بعد اغتيال الشيخ ريمون في قسنطينة وشعوره أن حياته قد تكون في خطر... كما أنّ عنابة ظلت لسنوات الوجهة الصيفية المفضلة لشيخ المالوف الذي يقضي عطلته في رحاب طبيعة منطقة شطايبي الخلابة.. فضلا عن العديد من الحفلات الفنية الناجحة التي أحياها الراحل على مسارح عنابة. جدير بالذكر، أنّ التذكارية ستقام بحضور نجل الراحل الفرقاني الفنان سليم، وعدد من أصدقائه وفنانين آخرين، فيما سيحيي الحفل عدة أسماء لامعة في فن المالوف والشعبي، أبرزهم كل من الفنانين: حمدي بناني، ديب العياشي، مبارك دخلة، علاوة بوغمزة، فيصل كاهية وآخرين.