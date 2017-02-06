ينظم مسرح عز الدين مجوبي في عنابة، مساء السبت، وقفة تكريمية لعميد المالوف، الفنان الراحل، محمد الطاهر الفرقاني الذي فقدته الساحة الفنية مؤخرا، وذلك احتفاء بمساره الفني الحافل وإسهاماته الكبيرة في الفن الجزائري بصورة عامة.
قال مدير الثقافة لولاية عنابة، إدريس بوديبة، إن الحفل المقام تحت إشراف المديرية، يأتي عرفانا بتاريخ حافل قدمه الفنان محمد الطاهر الفرقاني، الذي كانت له علاقة خاصة مع المدينة وسكانها وفنها وتراثها، واحتضنته باستمرار في أحلى لحظات حياته، كما في أصعبها على حد قوله، فقد كانت الملجأ والملاذ الذي اختاره الفرقاني في ستينات القرن الماضي بعد اغتيال الشيخ ريمون في قسنطينة وشعوره أن حياته قد تكون في خطر... كما أنّ عنابة ظلت لسنوات الوجهة الصيفية المفضلة لشيخ المالوف الذي يقضي عطلته في رحاب طبيعة منطقة شطايبي الخلابة.. فضلا عن العديد من الحفلات الفنية الناجحة التي أحياها الراحل على مسارح عنابة. جدير بالذكر، أنّ التذكارية ستقام بحضور نجل الراحل الفرقاني الفنان سليم، وعدد من أصدقائه وفنانين آخرين، فيما سيحيي الحفل عدة أسماء لامعة في فن المالوف والشعبي، أبرزهم كل من الفنانين: حمدي بناني، ديب العياشي، مبارك دخلة، علاوة بوغمزة، فيصل كاهية وآخرين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1بزنسة بالكتاب.. تحالفات وسباق للانخراط في أكثر من نقابة
2ريشتي حمامة جزائرية في سماء مصرية
3عنابة تحتفي بأسطورة المالوف محمد الطاهر الفرقاني
4الوزارة تضخ 6.5 مليار في حساب مسرح بجاية مع مسح الديون تدريجيا
Français English
الرأي
سلطان بركاني
المتعلّقون بأستار الكعبة
سليم قلالة
لماذا يحلم الناس بأمريكا؟
سلطان بركاني
حذارِ.. حذارِ.. يا شبابنا
معلومي ياسين
أبوريدة حفظ درس الجزائر
عبد الناصر
دموع في حفلة!
عمار يزلي
حديث "الغش ـ ريعيات"
محمد سليم قلالة
هل نجهل حالنا بحق؟
محمد الهادي الحسني
ما أشبه الليلة بالبارحة
جمال لعلامي
فاقو... راغبة متمنـّعة!
رشيد ولدبوسيافة
وزاراتٌ "بكماء"!
الفيديو
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
صيني ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة
صفعة جديدة يتلقاها ترامب
أكبر عروس في العالم.. برازيلية عمرها يفوق المائة!
منتخبا مصر والكاميرون يستعدّان لخوض معترك المشهد الختامي
فتاة فلسطينية تدهس عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس
وزارة الخارجية لم تتصل بعائلتي الجزائريين المغتالين بكندا
عرفانا بتاريخه الفني الحافل
عنابة تحتفي بأسطورة المالوف محمد الطاهر الفرقاني
ب.حسينة
ينظم مسرح عز الدين مجوبي في عنابة، مساء السبت، وقفة تكريمية لعميد المالوف، الفنان الراحل، محمد الطاهر الفرقاني الذي فقدته الساحة الفنية مؤخرا، وذلك احتفاء بمساره الفني الحافل وإسهاماته الكبيرة في الفن الجزائري بصورة عامة.
تغطيات ذات صلة
الوزارة تضخ 6.5 مليار في حساب مسرح بجاية مع مسح الديون تدريجيا
عنابة تحتفي بأسطورة المالوف محمد الطاهر الفرقاني
ريشتي حمامة جزائرية في سماء مصرية
رسميا.. تجميد فيلم الأمير عبد القادر بسبب التقشف!
قنديل البحر".. يفتك جائزة أفضل فيلم قصير في باريس
قال مدير الثقافة لولاية عنابة، إدريس بوديبة، إن الحفل المقام تحت إشراف المديرية، يأتي عرفانا بتاريخ حافل قدمه الفنان محمد الطاهر الفرقاني، الذي كانت له علاقة خاصة مع المدينة وسكانها وفنها وتراثها، واحتضنته باستمرار في أحلى لحظات حياته، كما في أصعبها على حد قوله، فقد كانت الملجأ والملاذ الذي اختاره الفرقاني في ستينات القرن الماضي بعد اغتيال الشيخ ريمون في قسنطينة وشعوره أن حياته قد تكون في خطر... كما أنّ عنابة ظلت لسنوات الوجهة الصيفية المفضلة لشيخ المالوف الذي يقضي عطلته في رحاب طبيعة منطقة شطايبي الخلابة.. فضلا عن العديد من الحفلات الفنية الناجحة التي أحياها الراحل على مسارح عنابة. جدير بالذكر، أنّ التذكارية ستقام بحضور نجل الراحل الفرقاني الفنان سليم، وعدد من أصدقائه وفنانين آخرين، فيما سيحيي الحفل عدة أسماء لامعة في فن المالوف والشعبي، أبرزهم كل من الفنانين: حمدي بناني، ديب العياشي، مبارك دخلة، علاوة بوغمزة، فيصل كاهية وآخرين.