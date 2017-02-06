واصل الجمعة غطاسو الحماية المدنية لولاية سكيكدة، وحراس السواحل عملية البحث عن جثة غريق مفقود بمنطقة صخرية بالشاطئ العسكري بسكيكدة، وحسب ما علمناه فإن الضحية قصد الشاطئ الصخري لالتقاط صور "سيلفي"، لكن البحر كان هائجا جراء الرياح القوية.
حيث سقط في أعماق البحر، فتقاذفته الأمواج الهائجة التي فاق علوها الخمسة أمتار إلى الصخور، وفور تلقي رجال الدرك بلاغا بالحادثة تم الانتقال إلى عين المكان وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات الأولية لكشف ملابسات هذه الحادثة الأليمة.
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غرق شاب بسبب "السيلفي" في سكيكدة
إسلام بوشليق
واصل الجمعة غطاسو الحماية المدنية لولاية سكيكدة، وحراس السواحل عملية البحث عن جثة غريق مفقود بمنطقة صخرية بالشاطئ العسكري بسكيكدة، وحسب ما علمناه فإن الضحية قصد الشاطئ الصخري لالتقاط صور "سيلفي"، لكن البحر كان هائجا جراء الرياح القوية.
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حيث سقط في أعماق البحر، فتقاذفته الأمواج الهائجة التي فاق علوها الخمسة أمتار إلى الصخور، وفور تلقي رجال الدرك بلاغا بالحادثة تم الانتقال إلى عين المكان وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات الأولية لكشف ملابسات هذه الحادثة الأليمة.