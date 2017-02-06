شهد، الجمعة، ملعب زرداني حسونة، بأم البواقي، أعمال شغب، وذلك خلال المباراة التي جمعت بين اتحاد الشاوية والضيف الجار اتحاد الحراكتة، وانتهى الشوط الأوّل بهدف لكلا الفريقين، ليسجّل في بداية الشوط الثاني اتحاد الشاوية الهدف الثاني، لتهتز بعدها المدرجات من قبل أنصار الفريقين الذين قاموا برشق المدرجات بالحجارة، واستعمال الألعاب النارية.
حيث أمر الحكم اللاعبين بالعودة إلى غرف الملابس، وتوقيف المباراة، ليقتحم بعدها أنصار اتحاد عين البيضاء أرضية الميدان بعد تحطيم سياج الملعب. وخلّفت أعمال الشغب بين أنصار الفريقين عديد الإصابات وكذا من رجال الشرطة، حيث تم تحويل شرطي إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة لخطورة الإصابة التي لحقت به على مستوى الرجل، فيما تم نقل البقية إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى المحلي، لتستأنف بعدها المباراة بعد عشرين دقيقة، حيث سجّل الشاوية الهدف الثالث. أنصار اتحاد عين البيضاء وبعد إخراجهم من الملعب قاموا بغلق الطريق باستعمال العجلات المطاطية المشتعلة، ورشق زجاج الإقامة الجامعية للبنات بالحجارة، لتشن في حينها مصالح الأمن حملة توقيفات طالت أزيد من 15 مناصرا من الطرفين.
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جرحى وموقوفون عقب مباراة اتحاد الشاوية ـ اتحاد عين البيضاء
آمال شيبان
شهد، الجمعة، ملعب زرداني حسونة، بأم البواقي، أعمال شغب، وذلك خلال المباراة التي جمعت بين اتحاد الشاوية والضيف الجار اتحاد الحراكتة، وانتهى الشوط الأوّل بهدف لكلا الفريقين، ليسجّل في بداية الشوط الثاني اتحاد الشاوية الهدف الثاني، لتهتز بعدها المدرجات من قبل أنصار الفريقين الذين قاموا برشق المدرجات بالحجارة، واستعمال الألعاب النارية.
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حيث أمر الحكم اللاعبين بالعودة إلى غرف الملابس، وتوقيف المباراة، ليقتحم بعدها أنصار اتحاد عين البيضاء أرضية الميدان بعد تحطيم سياج الملعب. وخلّفت أعمال الشغب بين أنصار الفريقين عديد الإصابات وكذا من رجال الشرطة، حيث تم تحويل شرطي إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة لخطورة الإصابة التي لحقت به على مستوى الرجل، فيما تم نقل البقية إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى المحلي، لتستأنف بعدها المباراة بعد عشرين دقيقة، حيث سجّل الشاوية الهدف الثالث. أنصار اتحاد عين البيضاء وبعد إخراجهم من الملعب قاموا بغلق الطريق باستعمال العجلات المطاطية المشتعلة، ورشق زجاج الإقامة الجامعية للبنات بالحجارة، لتشن في حينها مصالح الأمن حملة توقيفات طالت أزيد من 15 مناصرا من الطرفين.