إستجابت وزارة الثقافة لبعض مطالب عمال مسرح بجاية، وقامت بتقليص الاقتطاع في المنح المقدمة لهم إلى 15 بالمائة، وكذا مسح الديون بصورة تدريجية، في الوقت الذي وعدت فيه بالنظر في مسألة المتعاقدين من خلال مشروع إعادة هيكلة المسارح، كما قامت بإيفاد لجنة تحقيق تقف على تسيير الفترة الممتدة من 2010 إلى غاية 2015.
وكشف الفنان والمخرج "عبد العزيز يوسفي" لـ"الشروق" أنّ وزارة الثقافة قامت بحر الأسبوع المنصرم، بإيفاد لجنة وزارية مكونة من المفتش العام للمالية وكذا مديرة ترقية الفن "بن شيخ" ومستشارها إلى مسرح بجاية، للنظر في أرضية المطالب المقدمة من قبل العمال.
وأشار أن الاجتماع أسفر عن إعلان قرار الوزارة برفع قيمة الإعانات المالية المقدمة لمسرح بجاية، على غرار كل المسارح إلى 85 بالمائة من القيمة الأصلية، بدل 42 بالمائة التي سببت اختلال التوازن بمسرح بجاية، لتصل بذلك قيمة الإعانة المقدمة إلى 6.5 مليار سنتيم، كما وافقت الوزارة على مسح ديون المسرح التي ستتم بصورة تدريجية ممتدة على 6 أشهر كاملة. أما المسألة المرتبطة بتعيين مدير للمسرح الجهوي لبجاية فإن اللجنة قالت بأن المسألة من صلاحيات الوزير شخصيا.
وفي سياق متصل أشار "مباركي فاروق" ممثل عن نقابة العمال بالمسرح، أن الوزارة وافقت على إجراء تحقيق شامل، في طريقة تسيير المسرح خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى غاية سنة 2015، حيث قامت بأخذ كل الملفات الخاصة بهذه المرحلة، أما مسألة المتعاقدين فكشف المتحدث أن اللجنة الموفدة قالت بأنه يتم النظر فيها بصورة شاملة في إطار ما يسمى بإعادة هيكلة المسارح.
العمال الذين تنفسوا الصعداء بصورة جزئية، ثمنوا تبني المجتمع المدني والإعلام لقضيتهم، مؤكدين أن الحركات الاحتجاجية التي شنوها مكنت من حل جزء من المشاكل المطروحة على مستوى كل المسارح، في الوقت الذي أكد فيه الفنان يوسفي أن التخوف لا يزال قائما، في ما يتعلق بمسألة إعادة هيكلة المسارح الذي يبقى حسبه غامضا، مطالبا الوزارة بضرورة توسيع النقاش في هذا المجال مع كل الفاعلين في الميدان، وليس المدراء فقط، مؤكدا في السياق على أن المسرح يجب أن يبقى مفتوحا ومحتفظا بهويته وخصوصيته بعيدا عن الرقابة.
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الوزارة تضخ 6.5 مليار في حساب مسرح بجاية مع مسح الديون تدريجيا
ن. أوهاب
إستجابت وزارة الثقافة لبعض مطالب عمال مسرح بجاية، وقامت بتقليص الاقتطاع في المنح المقدمة لهم إلى 15 بالمائة، وكذا مسح الديون بصورة تدريجية، في الوقت الذي وعدت فيه بالنظر في مسألة المتعاقدين من خلال مشروع إعادة هيكلة المسارح، كما قامت بإيفاد لجنة تحقيق تقف على تسيير الفترة الممتدة من 2010 إلى غاية 2015.
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وكشف الفنان والمخرج "عبد العزيز يوسفي" لـ"الشروق" أنّ وزارة الثقافة قامت بحر الأسبوع المنصرم، بإيفاد لجنة وزارية مكونة من المفتش العام للمالية وكذا مديرة ترقية الفن "بن شيخ" ومستشارها إلى مسرح بجاية، للنظر في أرضية المطالب المقدمة من قبل العمال.
وأشار أن الاجتماع أسفر عن إعلان قرار الوزارة برفع قيمة الإعانات المالية المقدمة لمسرح بجاية، على غرار كل المسارح إلى 85 بالمائة من القيمة الأصلية، بدل 42 بالمائة التي سببت اختلال التوازن بمسرح بجاية، لتصل بذلك قيمة الإعانة المقدمة إلى 6.5 مليار سنتيم، كما وافقت الوزارة على مسح ديون المسرح التي ستتم بصورة تدريجية ممتدة على 6 أشهر كاملة. أما المسألة المرتبطة بتعيين مدير للمسرح الجهوي لبجاية فإن اللجنة قالت بأن المسألة من صلاحيات الوزير شخصيا.
وفي سياق متصل أشار "مباركي فاروق" ممثل عن نقابة العمال بالمسرح، أن الوزارة وافقت على إجراء تحقيق شامل، في طريقة تسيير المسرح خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى غاية سنة 2015، حيث قامت بأخذ كل الملفات الخاصة بهذه المرحلة، أما مسألة المتعاقدين فكشف المتحدث أن اللجنة الموفدة قالت بأنه يتم النظر فيها بصورة شاملة في إطار ما يسمى بإعادة هيكلة المسارح.
العمال الذين تنفسوا الصعداء بصورة جزئية، ثمنوا تبني المجتمع المدني والإعلام لقضيتهم، مؤكدين أن الحركات الاحتجاجية التي شنوها مكنت من حل جزء من المشاكل المطروحة على مستوى كل المسارح، في الوقت الذي أكد فيه الفنان يوسفي أن التخوف لا يزال قائما، في ما يتعلق بمسألة إعادة هيكلة المسارح الذي يبقى حسبه غامضا، مطالبا الوزارة بضرورة توسيع النقاش في هذا المجال مع كل الفاعلين في الميدان، وليس المدراء فقط، مؤكدا في السياق على أن المسرح يجب أن يبقى مفتوحا ومحتفظا بهويته وخصوصيته بعيدا عن الرقابة.