اهتزّت جامعة باجي مختار، ومدينة عنابة، مساء أول أمس الخميس، على وقع محاولة قتل مروّعة، راح ضحيتها طالب جامعي، يدرس في السنة الثانية بكلية الطب، وينحدر من ولاية تبسة، وبحسب مصادر الشروق اليومي، فإنّ الضحية البالغ من العمر 23 سنة، كان برفقة زميل له، متوجهين بطريق سيدي عاشور، بعد صلاة العشاء من نهار الخميس، باتجاه المحلات التجارية الواقعة بسكنات عدل بحي سيدي عاشور، قبل أن يعترض سبيلهما ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 والـ 21 سنة.
وتحت جنح الظلام، طلبوا من الضحية هاتفه النقال، وأمام رفضه لذلك، وجهوا له عدة طعنات بواسطة خنجر، على مستوى أنحاء متفرقة من جسده، كانت كافية لإدخاله غرفة الإنعاش.
قبل أن يتدخلّ مجموعة من المواطنين، الذين قاموا بمطاردة الجناة، وإبلاغ مصالح الحماية المدنية وعناصر الشرطة، ليتمّ تحويل الضحية نحو مستشفى ابن رشد الجامعي، بينما نفذّت وحدات الشرطة عمليات بحث وتحرّي سريعة أسفرت عن توقيف الجناة الفاعلين الثلاثة في هذه الجريمة البشعة، وبحسب مصادر الشروق اليومي، فإنّ الضحية الذي كان يقيم بالإقامة الجامعية سيدي عاشور رقم 1، فضلّ مع بداية الدخول الجامعي للموسم الحالي، تأجير استوديو خارج الحرم الجامعي للإقامة فيه رفقة بعض زملائه.
من جهة ثانية تدخلّت وحدات الشرطة، على مستوى الأمن الحضري الرابع بعنابة، أول أمس، قصد فضّ شجار عنيف بين العشرات من التلاميذ على مستوى ثانوية عمارة العسكري بالمنطقة المسماة قازوماتر، وبحسب ما ورد للشروق اليومي، فإنّ شجارا عنيفا نشب بين تلميذين في صبيحة نفس اليوم، بسبب سوء تفاهم عادي، تطوّر لاستعمال الأسلحة البيضاء بين الطرفين، قبل أن يتمّ احتواء الوضع من قبل الطاقم التربوي، غير أنّ الاشتباكات تجددت في الفترة المسائية أمام بوابة المؤسسة، عندما لجأ كلّ طرف لجلب عدد من زملائه وأصدقائه مدججين بأسلحة بيضاء من عصي وسلاسل حديدية وحتى سيوف، لتندلع بين الطرفين حرب عصابات أسفرت عن وقوع خمسة جرحى، في صفوف التلاميذ، قبل أن يطلب مدير المؤسسة تدخلّ وحدات الشرطة، التي سارعت إلى عين المكان، وعملت على تفريق المحتجين وتوقيف تلميذين، تمّ سماعهما، قبل أن يحولا على إدارة المؤسسة التي أحالتهما على المجلس التأديبي الذي ينعقد بعد غد الأحد.
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أحمد زقاري
اهتزّت جامعة باجي مختار، ومدينة عنابة، مساء أول أمس الخميس، على وقع محاولة قتل مروّعة، راح ضحيتها طالب جامعي، يدرس في السنة الثانية بكلية الطب، وينحدر من ولاية تبسة، وبحسب مصادر الشروق اليومي، فإنّ الضحية البالغ من العمر 23 سنة، كان برفقة زميل له، متوجهين بطريق سيدي عاشور، بعد صلاة العشاء من نهار الخميس، باتجاه المحلات التجارية الواقعة بسكنات عدل بحي سيدي عاشور، قبل أن يعترض سبيلهما ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 والـ 21 سنة.
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وتحت جنح الظلام، طلبوا من الضحية هاتفه النقال، وأمام رفضه لذلك، وجهوا له عدة طعنات بواسطة خنجر، على مستوى أنحاء متفرقة من جسده، كانت كافية لإدخاله غرفة الإنعاش.
قبل أن يتدخلّ مجموعة من المواطنين، الذين قاموا بمطاردة الجناة، وإبلاغ مصالح الحماية المدنية وعناصر الشرطة، ليتمّ تحويل الضحية نحو مستشفى ابن رشد الجامعي، بينما نفذّت وحدات الشرطة عمليات بحث وتحرّي سريعة أسفرت عن توقيف الجناة الفاعلين الثلاثة في هذه الجريمة البشعة، وبحسب مصادر الشروق اليومي، فإنّ الضحية الذي كان يقيم بالإقامة الجامعية سيدي عاشور رقم 1، فضلّ مع بداية الدخول الجامعي للموسم الحالي، تأجير استوديو خارج الحرم الجامعي للإقامة فيه رفقة بعض زملائه.
من جهة ثانية تدخلّت وحدات الشرطة، على مستوى الأمن الحضري الرابع بعنابة، أول أمس، قصد فضّ شجار عنيف بين العشرات من التلاميذ على مستوى ثانوية عمارة العسكري بالمنطقة المسماة قازوماتر، وبحسب ما ورد للشروق اليومي، فإنّ شجارا عنيفا نشب بين تلميذين في صبيحة نفس اليوم، بسبب سوء تفاهم عادي، تطوّر لاستعمال الأسلحة البيضاء بين الطرفين، قبل أن يتمّ احتواء الوضع من قبل الطاقم التربوي، غير أنّ الاشتباكات تجددت في الفترة المسائية أمام بوابة المؤسسة، عندما لجأ كلّ طرف لجلب عدد من زملائه وأصدقائه مدججين بأسلحة بيضاء من عصي وسلاسل حديدية وحتى سيوف، لتندلع بين الطرفين حرب عصابات أسفرت عن وقوع خمسة جرحى، في صفوف التلاميذ، قبل أن يطلب مدير المؤسسة تدخلّ وحدات الشرطة، التي سارعت إلى عين المكان، وعملت على تفريق المحتجين وتوقيف تلميذين، تمّ سماعهما، قبل أن يحولا على إدارة المؤسسة التي أحالتهما على المجلس التأديبي الذي ينعقد بعد غد الأحد.