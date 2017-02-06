"تحقيق أمنية يتيم" تجلس طفلا على مقعد رئيس أمن ولاية

أطلقت، أمس، جمعية الرحمة لليتيم ببلدية تيبازة عاصمة الولاية مبادرة استحسنها الجميع حملت شعار "تحقيق أمنية يتيم".

حيث كان لعبد الرحمن سرحان ذي 08 سنوات وهو يتيم الأب الحظ عندما كشف لرئيس الجمعية عن أمنية حامت في سماء أحلامه وهي تولي مسؤولية كبيرة في سلك الشرطة، الأمر الذي جعل عبد الحميد مجياح رئيس الجمعية والأعضاء الناشطين يتصلون بالمدير الولائي لأمن ولاية تيبازة جاي جاي سليم الذي رحب بالفكرة وعمل على تحقيق الأمنية لعبد الرحمن، الذي جلس على كرسي مكتب المسؤول الأول عن شرطة الولاية، وكانت فرحة الطفل كبيرة بتحقيق حلمه.