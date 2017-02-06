أطلقت، أمس، جمعية الرحمة لليتيم ببلدية تيبازة عاصمة الولاية مبادرة استحسنها الجميع حملت شعار "تحقيق أمنية يتيم".
حيث كان لعبد الرحمن سرحان ذي 08 سنوات وهو يتيم الأب الحظ عندما كشف لرئيس الجمعية عن أمنية حامت في سماء أحلامه وهي تولي مسؤولية كبيرة في سلك الشرطة، الأمر الذي جعل عبد الحميد مجياح رئيس الجمعية والأعضاء الناشطين يتصلون بالمدير الولائي لأمن ولاية تيبازة جاي جاي سليم الذي رحب بالفكرة وعمل على تحقيق الأمنية لعبد الرحمن، الذي جلس على كرسي مكتب المسؤول الأول عن شرطة الولاية، وكانت فرحة الطفل كبيرة بتحقيق حلمه.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1الرئيس الإيراني في الجزائر قريبا
25 قتلى و30 جريحا في حادث مرور بالمدية
3شبح السنة البيضاء يخيّم على كلية الحقوق بجامعة البويرة
4إدارة مستشفى تيارت تقاضي مراسل الشروق بأمر من الوالي
5إقالة رئيس ديوان قسنطينة وتبادل الإتهامات يتواصل
Français English
الرأي
حبيب راشدين
مستدرك ترومب على هونتيغتن
التهامي مجوري
لماذا يقبل الغربيون على الإسلام؟
جمال لعلامي
يا سعدك يا لطرش!
حسين لقرع
الانتفاضة الثالثة أو تهويد كل فلسطين
سلطان بركاني
المتعلّقون بأستار الكعبة
سليم قلالة
لماذا يحلم الناس بأمريكا؟
سلطان بركاني
حذارِ.. حذارِ.. يا شبابنا
معلومي ياسين
أبوريدة حفظ درس الجزائر
عبد الناصر
دموع في حفلة!
عمار يزلي
حديث "الغش ـ ريعيات"
الفيديو
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
صيني ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة
صفعة جديدة يتلقاها ترامب
أكبر عروس في العالم.. برازيلية عمرها يفوق المائة!
منتخبا مصر والكاميرون يستعدّان لخوض معترك المشهد الختامي
فتاة فلسطينية تدهس عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس
وزارة الخارجية لم تتصل بعائلتي الجزائريين المغتالين بكندا
"تحقيق أمنية يتيم" تجلس طفلا على مقعد رئيس أمن ولاية
ب. بلال
أطلقت، أمس، جمعية الرحمة لليتيم ببلدية تيبازة عاصمة الولاية مبادرة استحسنها الجميع حملت شعار "تحقيق أمنية يتيم".
تغطيات ذات صلة
"تحقيق أمنية يتيم" تجلس طفلا على مقعد رئيس أمن ولاية
لصوص يطعنون طالبا جامعيا بعنابة من أجل هاتف نقال
سفاح يقتل زميله وجاره بسلاح مسروق ثم يدّعي الجنون !
إدارة مستشفى تيارت تقاضي مراسل الشروق بأمر من الوالي
غرق شاب بسبب "السيلفي" في سكيكدة
حيث كان لعبد الرحمن سرحان ذي 08 سنوات وهو يتيم الأب الحظ عندما كشف لرئيس الجمعية عن أمنية حامت في سماء أحلامه وهي تولي مسؤولية كبيرة في سلك الشرطة، الأمر الذي جعل عبد الحميد مجياح رئيس الجمعية والأعضاء الناشطين يتصلون بالمدير الولائي لأمن ولاية تيبازة جاي جاي سليم الذي رحب بالفكرة وعمل على تحقيق الأمنية لعبد الرحمن، الذي جلس على كرسي مكتب المسؤول الأول عن شرطة الولاية، وكانت فرحة الطفل كبيرة بتحقيق حلمه.