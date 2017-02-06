تسريب جديد لشكري هل أخذت مصر موافقة "إسرائيل" قبل توقيع اتفاقية تيران وصنافير؟

بثت قناة "مكملين" المصرية، مساء الجمعة، تسريباً جديداً لوزير الخارجية المصري سامح شكري وهو يجري اتصالاً مع إسحاق مولخو، السياسي الإسرائيلي النافذ، تحدثا فيه عن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، حسب ما نقل موقع "هافينغتون بوست عربي".

وفي التسريب الأول كان وزير خارجية مصر يعرض على الدبلوماسي المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنود الاتفاقية ويناقشها معه بالإضافة إلى تعديل بعض الكلمات.

وفي التسريب الثاني يواصل شكري حديثه مع الدبلوماسي الإسرائيلي حول مسألة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

وبعد انتهاء القناة من بث المكالمة الصوتية المسربة، دشن مغردون في مصر هاشتاغاً (وسماً) يحمل اسم #تسريب_تيران_وصنافير، دخل قائمة أعلى الهاشتاغات في الدولة، حيث عبر فيه المغردون عن غضبهم من حديث وزير خارجيتهم مع الدبلوماسي الإسرائيلي، حيث قال بعضهم:

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