هل أخذت مصر موافقة "إسرائيل" قبل توقيع اتفاقية تيران وصنافير؟
2017/02/118790
وكالات - الشروق أونلاين
بثت قناة "مكملين" المصرية، مساء الجمعة، تسريباً جديداً لوزير الخارجية المصري سامح شكري وهو يجري اتصالاً مع إسحاق مولخو، السياسي الإسرائيلي النافذ، تحدثا فيه عن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، حسب ما نقل موقع "هافينغتون بوست عربي".
وفي التسريب الأول كان وزير خارجية مصر يعرض على الدبلوماسي المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنود الاتفاقية ويناقشها معه بالإضافة إلى تعديل بعض الكلمات.
وفي التسريب الثاني يواصل شكري حديثه مع الدبلوماسي الإسرائيلي حول مسألة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وبعد انتهاء القناة من بث المكالمة الصوتية المسربة، دشن مغردون في مصر هاشتاغاً (وسماً) يحمل اسم #تسريب_تيران_وصنافير، دخل قائمة أعلى الهاشتاغات في الدولة، حيث عبر فيه المغردون عن غضبهم من حديث وزير خارجيتهم مع الدبلوماسي الإسرائيلي، حيث قال بعضهم:
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1لسنا عبيدا للصلابي.. وثقتنا في الجزائر تغنينا عن الحوار الليبي
2التأثير الغائب للجالية الجزائرية بفرنسا.. لماذا؟
3الأسد يرفض إقامة مناطق آمنة في سوريا
4ترامب ينتقد الاستيطان لأول مرة.. وهذا ما قاله عن نقل السفارة للقدس
5أردوغان يصادق على تعديل دستوري يقضي بإرساء نظام رئاسي
Français English
الرأي
حبيب راشدين
مستدرك ترومب على هونتيغتن
التهامي مجوري
لماذا يقبل الغربيون على الإسلام؟
جمال لعلامي
يا سعدك يا لطرش!
حسين لقرع
الانتفاضة الثالثة أو تهويد كل فلسطين
سلطان بركاني
المتعلّقون بأستار الكعبة
سليم قلالة
لماذا يحلم الناس بأمريكا؟
سلطان بركاني
حذارِ.. حذارِ.. يا شبابنا
معلومي ياسين
أبوريدة حفظ درس الجزائر
عبد الناصر
دموع في حفلة!
عمار يزلي
حديث "الغش ـ ريعيات"
الفيديو
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
صيني ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة
صفعة جديدة يتلقاها ترامب
أكبر عروس في العالم.. برازيلية عمرها يفوق المائة!
منتخبا مصر والكاميرون يستعدّان لخوض معترك المشهد الختامي
فتاة فلسطينية تدهس عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس
تسريب جديد لشكري
هل أخذت مصر موافقة "إسرائيل" قبل توقيع اتفاقية تيران وصنافير؟
وكالات - الشروق أونلاين
بثت قناة "مكملين" المصرية، مساء الجمعة، تسريباً جديداً لوزير الخارجية المصري سامح شكري وهو يجري اتصالاً مع إسحاق مولخو، السياسي الإسرائيلي النافذ، تحدثا فيه عن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، حسب ما نقل موقع "هافينغتون بوست عربي".
تغطيات ذات صلة
ترامب يعتزم تقديم مرسوم جديد حول الهجرة
هل أخذت مصر موافقة "إسرائيل" قبل توقيع اتفاقية تيران وصنافير؟
أمريكا تعترض على اختيار فياض مبعوثاً دولياً إلى ليبيا
غارة أمريكية تستهدف القيادي الفرنسي في "داعش" رشيد قاسم
التأثير الغائب للجالية الجزائرية بفرنسا.. لماذا؟
وفي التسريب الأول كان وزير خارجية مصر يعرض على الدبلوماسي المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنود الاتفاقية ويناقشها معه بالإضافة إلى تعديل بعض الكلمات.
وفي التسريب الثاني يواصل شكري حديثه مع الدبلوماسي الإسرائيلي حول مسألة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وبعد انتهاء القناة من بث المكالمة الصوتية المسربة، دشن مغردون في مصر هاشتاغاً (وسماً) يحمل اسم #تسريب_تيران_وصنافير، دخل قائمة أعلى الهاشتاغات في الدولة، حيث عبر فيه المغردون عن غضبهم من حديث وزير خارجيتهم مع الدبلوماسي الإسرائيلي، حيث قال بعضهم:
تغريدة
تغريدة
تغريدة
تغريدة
تغريدة