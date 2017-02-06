بعد تعليق القضاء قراره الأول ترامب يعتزم تقديم مرسوم جديد حول الهجرة

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه يدرس إعداد مرسوم جديد بخصوص الهجرة بعد تعليق القضاء العمل بمرسومه الأول.

وقال ترامب للصحافيين الذين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية "أير فورس وان"، إن "المؤسف هو أن (اللجوء إلى القضاء مجدداً) يتطلب وقتاً من الناحية القانونية، لكننا سنربح هذه المعركة. لدينا أيضاً العديد من الخيارات البديلة، من بينها أن نقدم ببساطة مرسوماً جديداً".

غير أن مسؤولين أمريكيين قالوا: "نبقي الباب مفتوحاً على كل الخيارات"، في إشارة إلى إمكانية طرح القضية أمام المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وأوضح ترامب من على متن الطائرة التي أقلته إلى فلوريدا حيث سيلعب الغولف في عطلة نهاية الأسبوع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إنه لن تكون هناك أي خطوة جديدة في هذا الصدد قبل الأسبوع المقبل، وسيكون ذلك "الاثنين أو الثلاثاء ربما".

وعندما سئل عما إذا كان سيصدر مرسوماً جديداً، أجاب "يمكن بالفعل أن يتم ذلك. يجب علينا الإسراع لأسباب أمنية".

وأضاف "سنمضي قدماً ونواصل القيام بخطوات لكي نجعل بلدنا آمناً. سيحدث ذلك سريعاً".





"تهديدات خطيرة"

لكن الرئيس التزم الغموض حول ما يريد تعديله في المرسوم الحالي واكتفى بالقول "سنركز بشدة على الأمن".

وكان ترامب أكد قبل ساعات خلال مؤتمر صحافي مع آبي في البيت الأبيض، إنه "سيواصل الآلية القضائية"، مشدداً على إنه سينتصر في هذا الملف.

ووجه القضاء الأمريكي، الخميس، صفعة جديدة إلى إدارة ترامب بإبقائه مرسومه حول الهجرة معلقاً.

وشدد ترامب على أن "تهديدات خطيرة تواجه بلادنا. لن نسمح بحدوث ذلك،" مضيفاً "لن نسمح للأشخاص الذين يريدون إيذاءنا بالدخول إلى بلادنا، سنسمح بقدوم العديد من الأشخاص الذي يحبون شعبنا ويعملون لخير بلادنا".

وحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 جانفي دخول مواطني إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر مع تعليق الهجرة لمدة أربعة أشهر للاجئين من هذه البلدان ولأجل غير مسمى بالنسبة للسوريين.

وفي الثالث من فيفري، علق قاض فيدرالي من سياتل في ولاية واشنطن مؤقتاً العمل بالمرسوم على مجمل الأراضي الأمريكية. ورفضت محكمة استئناف فيدرالية في سان فرانسيسكو، الاثنين، التماساً تقدمت به الحكومة.

المصلحة العامة

شدد القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف على ضرورة حماية "المصلحة العامة" وأجمعوا على أن الإدارة الأمريكية لم تقدم أي دليل يثبت أن تعليق العمل بالمرسوم سيضر بأمن الولايات المتحدة، كما يؤكد الرئيس الذي اعتبر القرار "مخز".

ورأى قضاة محكمة الاستئناف، أن مرسوم ترامب يمكن أن يماثل منع دخول المسلمين إلى البلاد. واعتمد القضاة على تصريحات عديدة لترامب على موقع تويتر أو خلال حملته الانتخابية "بشأن نيته تطبيق الحظر على دخول المسلمين".

وفي رده على القرار، مساء الخميس، كتب ترامب على تويتر: "نلتقي في المحكمة. أمن أمتنا في خطر".