يشارك نحو خمسين فنانا رساما بوهران في معرض وبيع لأعمالهم الفنية لمساعدة عائلة صديقهم وزميلهم الراحل بشير بلهواري الأستاذ بالمدرسة الجهوية للفنون الجميلة الذي وافته المنية ديسمبر الفارط.
وسيتم منح العائدات المحققة ضمن هذه التظاهرة "لعائلة الفقيد التي تواجه صعوبات"، حسبما علم لدى المنظمين.
وانطلق هذا الحدث منذ مساء الأربعاء ببهو مقر بلدية وهران بمبادرة من مديرية المدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران.
وقد جاء الفنانون الرسامون من أصدقاء والتلاميذ القدامى للراحل ومن فرنسا وبلجيكا والجزائر العاصمة ومستغانم وتلمسان ووهران ومدن أخرى من الوطن للإسهام في هذا العمل للتضامن والتعاطف مع هذا الرسام الذي شغل منصب مدير الدراسات والبيداغوجيا على مستوى المدرسة المذكورة.
لقد كان بشير بلهواري المتخرج من الأكاديمية الملكية للياج ببلجيكا شغوفا بالفن.
وظل الإبداع الفني يشكل دوما جزءا من حياته منذ صغره، كما برز أخوه متأثرا وهو يلقي كلمة قصيرة أمام الحاضرين. وقد كان فيلسوفا من خلال لوحاته ورسوماته ويتحدث عن القيم الأساسية مثل الحرية والإبداع الفني والإنساني، هناك تنوع في أعماله والإبداع على وجه الخصوص.
"لقد كان مصغيا لكل ما يحيط به، وكان يعبر عن انشغالات مجتمعنا" يضيف نفس المتحدث.
وقد جاء الفنان التشكيلي عثمان مرصالي تلميذ قديم بالمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران من باريس للتعبير عن مواساته لأسرة الراحل، لم يجد مرصالي الكلمات للحديث عن "هذا الفنان المبدع"، لقد اختار هذا الفنان أن يبقى بعيدا عن الأضواء".
وحسب الفنان محمود طالب الذي يعرض للبيع لوحة في الخط العربي.
ووفق المنظمين فإن المسيرة الأكاديمية والفنية للراحل بشير بلهواري ستشكل محل معرض ثاني على أن يتم الإعلان عن تاريخه ومكان تنظيمه في وقت لاحق.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1بزنسة بالكتاب.. تحالفات وسباق للانخراط في أكثر من نقابة
2ريشتي حمامة جزائرية في سماء مصرية
3الوزارة تضخ 6.5 مليار في حساب مسرح بجاية مع مسح الديون تدريجيا
4عنابة تحتفي بأسطورة المالوف محمد الطاهر الفرقاني
5فنانون يرصدون العائدات المالية لمساعدة عائلة الراحل بشير بلهواري
Français English
الرأي
حبيب راشدين
مستدرك ترومب على هونتيغتن
التهامي مجوري
لماذا يقبل الغربيون على الإسلام؟
جمال لعلامي
يا سعدك يا لطرش!
حسين لقرع
الانتفاضة الثالثة أو تهويد كل فلسطين
سلطان بركاني
المتعلّقون بأستار الكعبة
سليم قلالة
لماذا يحلم الناس بأمريكا؟
سلطان بركاني
حذارِ.. حذارِ.. يا شبابنا
معلومي ياسين
أبوريدة حفظ درس الجزائر
عبد الناصر
دموع في حفلة!
عمار يزلي
حديث "الغش ـ ريعيات"
الفيديو
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
صيني ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة
صفعة جديدة يتلقاها ترامب
أكبر عروس في العالم.. برازيلية عمرها يفوق المائة!
منتخبا مصر والكاميرون يستعدّان لخوض معترك المشهد الختامي
فتاة فلسطينية تدهس عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس
نظموا معرضا بوهران لبيع أعمالهم الفنية
فنانون يرصدون العائدات المالية لمساعدة عائلة الراحل بشير بلهواري
ق. ث
يشارك نحو خمسين فنانا رساما بوهران في معرض وبيع لأعمالهم الفنية لمساعدة عائلة صديقهم وزميلهم الراحل بشير بلهواري الأستاذ بالمدرسة الجهوية للفنون الجميلة الذي وافته المنية ديسمبر الفارط.
تغطيات ذات صلة
الوزارة تضخ 6.5 مليار في حساب مسرح بجاية مع مسح الديون تدريجيا
عنابة تحتفي بأسطورة المالوف محمد الطاهر الفرقاني
بزنسة بالكتاب.. تحالفات وسباق للانخراط في أكثر من نقابة
ريشتي حمامة جزائرية في سماء مصرية
رسميا.. تجميد فيلم الأمير عبد القادر بسبب التقشف!
وسيتم منح العائدات المحققة ضمن هذه التظاهرة "لعائلة الفقيد التي تواجه صعوبات"، حسبما علم لدى المنظمين.
وانطلق هذا الحدث منذ مساء الأربعاء ببهو مقر بلدية وهران بمبادرة من مديرية المدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران.
وقد جاء الفنانون الرسامون من أصدقاء والتلاميذ القدامى للراحل ومن فرنسا وبلجيكا والجزائر العاصمة ومستغانم وتلمسان ووهران ومدن أخرى من الوطن للإسهام في هذا العمل للتضامن والتعاطف مع هذا الرسام الذي شغل منصب مدير الدراسات والبيداغوجيا على مستوى المدرسة المذكورة.
لقد كان بشير بلهواري المتخرج من الأكاديمية الملكية للياج ببلجيكا شغوفا بالفن.
وظل الإبداع الفني يشكل دوما جزءا من حياته منذ صغره، كما برز أخوه متأثرا وهو يلقي كلمة قصيرة أمام الحاضرين. وقد كان فيلسوفا من خلال لوحاته ورسوماته ويتحدث عن القيم الأساسية مثل الحرية والإبداع الفني والإنساني، هناك تنوع في أعماله والإبداع على وجه الخصوص.
"لقد كان مصغيا لكل ما يحيط به، وكان يعبر عن انشغالات مجتمعنا" يضيف نفس المتحدث.
وقد جاء الفنان التشكيلي عثمان مرصالي تلميذ قديم بالمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران من باريس للتعبير عن مواساته لأسرة الراحل، لم يجد مرصالي الكلمات للحديث عن "هذا الفنان المبدع"، لقد اختار هذا الفنان أن يبقى بعيدا عن الأضواء".
وحسب الفنان محمود طالب الذي يعرض للبيع لوحة في الخط العربي.
ووفق المنظمين فإن المسيرة الأكاديمية والفنية للراحل بشير بلهواري ستشكل محل معرض ثاني على أن يتم الإعلان عن تاريخه ومكان تنظيمه في وقت لاحق.