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ميليشيا عراقية تهدد باستهداف السفن الأمريكية قبالة اليمن
توعد أوس الخفاجي الأمين العام لكتائب "أبو الفضل العباس"، أحد فصائل الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة) في العراق، باستهداف السفن الحربية الأمريكية قبالة السواحل اليمنية، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
وفي شريط فيديو بثته مواقع إعلامية عراقية مختلفة على الإنترنت، السبت، خاطب الخفاجي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقول: "تمنع مواطني الدول العربية والإسلامية من دخول أمريكا، لأنك تخشى من أن تدخل المقاومة إلى الولايات المتحدة".
وأضاف الخفاجي الذي كان يتحدث من العاصمة اللبنانية بيروت: "المقاومة قادمة إلى أمريكا، وانتصاراتنا قادمة، وهي علامة على النصر في الأمة العربية والإسلامية، وبوارجكم المتواجدة في سواحل اليمن مهددة".
وحتى الساعة 09:00 ت.غ، لم يعقب "الحشد الشعبي" على ما جاء على لسان أمين عام أحد فصائله. وفيما لم يوضح الأمين العام لـ"أبو الفضل العباس"، كيفية استهدافه السفن الأمريكية قبالة سواحل اليمن، تتهم دول إقليمية ومؤسسات حقوقية، إيران بدعم وتمويل الميليشيات الشيعية المسلحة في العراق، فضلاً عن دعم الحوثيين في اليمن الذين استهدفوا قبل أيام فرقاطة سعودية قبالة ميناء الحديدة في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها.
وبعد هجوم الفرقاطة السعودية، قالت وسائل إعلام، الجمعة الماضية، إن الجيش الأمريكي أرسل مدمرة حربية إلى قبالة السواحل اليمنية.
ابوهاجر تيارت الجزائر2017/02/11 على 11:411
نعم صدق سوف يقوم بإستهداف السفن الأمريكة بمساعدة الطائرات الامريكية والمستشارين والقوات الامريكية الموجودة على الاراضي العراقية منذ2003 التي تساعد الجحش الشعبي والحرس الثوري المجوسي في إبادة أهل الاسلام وسوف تدخل المقاومة والمماتعة إلي أمريكا وتتحول الحسينيات إلي ترمبيات دونلدتيات مع بقاء بعض العناصر مثل اللطم والتطبير أم المتعة فهو عنصر أساسي وهنيئا لروافض بأمريكا