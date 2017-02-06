السلطات المصرية تفتح معبر رفح

فتحت السلطات المصرية، السبت، معبر رفح الحدودي "استثنائياً" في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة الفلسطيني وعودة العالقين.

وقالت هيئة المعابر والحدود، التابعة لوزارة الداخلية في غزة والتي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في تصريح مكتوب: "فتحت السلطات المصرية، صباح اليوم (السبت)، المعبر في كلا الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام متتالية".

وأضافت الهيئة، أن السفر سيكون مخصصاً للطلبة والمرضى وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن مئات المسافرين تجمعوا منذ ساعات الصباح الباكر في صالة الانتظار في الجانب الفلسطيني من المعبر، فيما بدأت الحافلات في اجتياز البوابة الفاصلة بين غزة ومصر.

وتقول هيئة المعابر في غزة، إن عدد المُسجلين للسفر يبلغ 16 ألف حالة إنسانية.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ جويلية 2013؛ حيث تفتحه على فترات لعبور الحالات الإنسانية.