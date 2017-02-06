قرر الفرع النقابي لعمال وموظفي بلدية بني يلمان بالمسيلة التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة المحلية في بيان له مؤرخ في 07/02/2017 تلقت "الشروق" نسخة منه الدخول في إضراب عن العمل بداية من 14 فيقري القادم تضمن ثلاثة مطالب اعتبرها البيان مشروعة ومن الحقوق الأساسية التي كفلتها التشريعات المختلفة للعمال والموظفين منها قضية المستحقات المالية للجنة الخدمات الاجتماعية العالقة منذ 2013.
واعتبر العمال والموظفون الأمر إجحافا في حق العشرات منهم، محملين الإدارة جانبا من مسؤولية لهذا النوع من التأخرات، مشيرين إلى أهمية أن يلقى مطلبهم هذا الأذان الصاغية من قبل الجهات المعنية والعمل للإفراج عن تلك المستحقات، كما أشار أصحاب البيان إلى ما أسموه "إشكالية الترقيات الآلية"، مما يعني أن عديد عمال وموظفي البلدية لا يزالون يعانون من تعطل عمليات الترقية، مناشدين الجهات الوصية التحرك لإنهاء الحالات المسجلة على هذا الصعيد.
وتطرق الفرع النقابي كذلك إلى انعدام المقر، وحتى للجنة الخدمات الاجتماعية باعتبار المقر فضاء من شأنه معالجة عشرات القضايا المطروحة خاصة في القضايا المهنية والاجتماعية الخاصة بعمال وموظفي البلدية.
وفي السياق علمنا أن الفرع النقابي ببلدية بني يلمان ابلغ كافة الجهات ذات الصلة بما هو عازم القيام به في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة على اعتبار - يقول بعض العمال - أن الإضراب ليس هدفا وليس غاية في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة شرعها الدستور الجزائري، مضيفين "نحن كفئة عمالية على استعداد للحوار في أية لحظة لإنهاء نقاط الخلاف والمحافظة على المصلحة العامة".
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على خلفية الترقيات والمستحقات العالقة منذ 2013
عمال بلدية بني يلمان بالمسيلة يدخلون في إضراب
الطيب بوداود
قرر الفرع النقابي لعمال وموظفي بلدية بني يلمان بالمسيلة التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة المحلية في بيان له مؤرخ في 07/02/2017 تلقت "الشروق" نسخة منه الدخول في إضراب عن العمل بداية من 14 فيقري القادم تضمن ثلاثة مطالب اعتبرها البيان مشروعة ومن الحقوق الأساسية التي كفلتها التشريعات المختلفة للعمال والموظفين منها قضية المستحقات المالية للجنة الخدمات الاجتماعية العالقة منذ 2013.
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واعتبر العمال والموظفون الأمر إجحافا في حق العشرات منهم، محملين الإدارة جانبا من مسؤولية لهذا النوع من التأخرات، مشيرين إلى أهمية أن يلقى مطلبهم هذا الأذان الصاغية من قبل الجهات المعنية والعمل للإفراج عن تلك المستحقات، كما أشار أصحاب البيان إلى ما أسموه "إشكالية الترقيات الآلية"، مما يعني أن عديد عمال وموظفي البلدية لا يزالون يعانون من تعطل عمليات الترقية، مناشدين الجهات الوصية التحرك لإنهاء الحالات المسجلة على هذا الصعيد.
وتطرق الفرع النقابي كذلك إلى انعدام المقر، وحتى للجنة الخدمات الاجتماعية باعتبار المقر فضاء من شأنه معالجة عشرات القضايا المطروحة خاصة في القضايا المهنية والاجتماعية الخاصة بعمال وموظفي البلدية.
وفي السياق علمنا أن الفرع النقابي ببلدية بني يلمان ابلغ كافة الجهات ذات الصلة بما هو عازم القيام به في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة على اعتبار - يقول بعض العمال - أن الإضراب ليس هدفا وليس غاية في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة شرعها الدستور الجزائري، مضيفين "نحن كفئة عمالية على استعداد للحوار في أية لحظة لإنهاء نقاط الخلاف والمحافظة على المصلحة العامة".