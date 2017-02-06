لم يضع سماعة الترجمة ومصافحة طويلة موقفان غريبان لترامب أثناء اجتماعه برئيس الوزراء الياباني

تندر رواد وسائل التواصل الاجتماعي على موقفين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في واشنطن، الجمعة.

في الموقف الأول لم يكن الرئيس الأمريكي يرتدي سماعة الترجمة عندما أومأ برأسه وكأنه يستمع باهتمام إلى تصريحات رئيس الوزراء في البيت الأبيض.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ترامب يرتدي سماعة الترجمة، قالت سارة هاكابي ساندرز، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض: "لا أعتقد أنه كان يرتدي السماعة في ذلك الوقت، لكنه كان يفهم نص الكلام، علاوة على أن الرجلين قد تحدثا بشكل مكثف قبل هذه التصريحات"، حسب ما جاء في صحيفة الغارديان البريطانية وترجمه موقع "هافينغتون بوست عربي".

الجدير بالذكر، أن ترامب وضع سماعة صغيرة في أذنه اليمنى خلال جلسة الأسئلة والأجوبة اللاحقة مع الصحفيين، وبعضهم كانوا من اليابان.

وفي الموقف الثاني، أثارت المصافحة بين ترامب وآبي أيضاً بعض الجدل في الشبكات الاجتماعية، فهناك من زعم أنها استمرت لوقت طويل بشكل محرج، وأشار البعض الآخر إلى أن آبي كان يلتفت لليمين واليسار تعبيراً عن غضبه، لكن لا يزال البعض الآخر يتساءل عما إذا كان ترامب قد قام بشد ذراع آبي (كما بدا في الصور).

وأثنى ترامب على "يدي آبي القويتين" على سبيل المجاملة، وفقاً لمراسل الغارديان في البيت الأبيض.

يشار إلى أن آبي وترامب توجها، السبت، إلى فلوريدا للإقامة في المنتجع الرئاسي "مار أيه لاغو". ويعد آبي الزعيم العالمي الوحيد الذي التقى ترامب قبل تنصيبه - في برج ترامب في نيويورك - والثاني الذي يزور ترامب منذ توليه المنصب بعد رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.