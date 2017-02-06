ولي العهد السعودي: لن ينجح من يحاول أن يزرع إسفيناً بين السعودية وأمريكا

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، إن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة "تاريخية إستراتيجية" وذلك بمناسبة زيارة مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) للرياض، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء، السبت.

وهذه أول زيارة يعلن عنها لمسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الأمير قوله: "علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقة تاريخية إستراتيجية ولن ينجح من يحاول أن يزرع إسفيناً بين السعودية وأمريكا".

وأضاف الأمير وهو أيضاً وزير الداخلية، أن المملكة ستواصل محاربة الإرهاب.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعا خلال مكالمة هاتفية في الآونة الأخيرة ترامب إلى "قيادة جهود الشرق الأوسط لهزيمة الإرهاب والمساعدة في بناء مستقبل جديد اقتصادياً واجتماعياً" للمملكة والمنطقة.