نشر تنظيم "ولاية سيناء" الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) صوراً لإعدام خمسة رجال قال إنهم "جواسيس" من الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء.
وتظهر سلسلة الصور التي نشرت، الجمعة، متشدداً في زي عسكري مرقط يطلق النار على خمسة رجال ممددين أرضاً بينما كتب في شريط أنهم "جواسيس" من الجيش المصري، بحسب ما ورد على حسابات لجهاديين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشهد سيناء معارك دامية بين قوات الشرطة والجيش من جهة وعناصر تنظيم ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم "داعش"، من جهة أخرى.
وتخوض الجماعات المتشددة حرب عصابات ضد السلطات المصرية منذ 2013. وقتل مئات من رجال الشرطة والجنود في هذه الهجمات بحسب الحكومة.
وعزز الجيش المصري عملياته في شمال سيناء ويعلن بانتظام قتل عشرات "الإرهابيين".
وأكد الجيش، الجمعة، إنه قتل "500 عنصر إرهابي" في إطار عملية واسعة أطلقها في شمال سيناء، بحسب تسجيل فيديو نشر على حساب المتحدث باسم الجيش على موقع فيسبوك.
وسبق للمتشددين، أن نشروا عدة تسجيلات فيديو تظهر إعدام "جواسيس" بالرصاص أو شنقاً بعد اتهامهم بالتعاون مع الجيش المصري أو الإسرائيلي.
كما تبنى فرع تنظيم "داعش" في مصر تحطم طائرة تنقل سياحاً روس في 31 أكتوبر 2015 في سيناء مما أدى إلى مقتل 224 شخصاً على متنها.
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"داعش" يعدم خمسة مصريين في سيناء
أ ف ب - الشروق أونلاين
نشر تنظيم "ولاية سيناء" الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) صوراً لإعدام خمسة رجال قال إنهم "جواسيس" من الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء.
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وتظهر سلسلة الصور التي نشرت، الجمعة، متشدداً في زي عسكري مرقط يطلق النار على خمسة رجال ممددين أرضاً بينما كتب في شريط أنهم "جواسيس" من الجيش المصري، بحسب ما ورد على حسابات لجهاديين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشهد سيناء معارك دامية بين قوات الشرطة والجيش من جهة وعناصر تنظيم ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم "داعش"، من جهة أخرى.
وتخوض الجماعات المتشددة حرب عصابات ضد السلطات المصرية منذ 2013. وقتل مئات من رجال الشرطة والجنود في هذه الهجمات بحسب الحكومة.
وعزز الجيش المصري عملياته في شمال سيناء ويعلن بانتظام قتل عشرات "الإرهابيين".
وأكد الجيش، الجمعة، إنه قتل "500 عنصر إرهابي" في إطار عملية واسعة أطلقها في شمال سيناء، بحسب تسجيل فيديو نشر على حساب المتحدث باسم الجيش على موقع فيسبوك.
وسبق للمتشددين، أن نشروا عدة تسجيلات فيديو تظهر إعدام "جواسيس" بالرصاص أو شنقاً بعد اتهامهم بالتعاون مع الجيش المصري أو الإسرائيلي.
كما تبنى فرع تنظيم "داعش" في مصر تحطم طائرة تنقل سياحاً روس في 31 أكتوبر 2015 في سيناء مما أدى إلى مقتل 224 شخصاً على متنها.