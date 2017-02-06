10 قتلى في يومين بسبب حوادث المرور

لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 70 آخرون بجروح في عدة حوادث مرور تم تسجيلها خلال الـ48 ساعة الماضية عبر مختلف ولايات الوطن.

أفاد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، السبت، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية المدية بوفاة 5 أشخاص و إصابة 33 آخرين على إثر انحراف حافلة و سقوطها من جسر على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ببلدية وزرة.

كما قامت مصالح الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بالتدخل من أجل إنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية لـ27 شخص لاختنقاهم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة مع تسجيل 5 وفيات بكل من ولايات سطيف وتبسة وسعيدة.