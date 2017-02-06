دخلت مجموعات من المعارضة السورية المسلحة، التي تدعمها تركيا، مدينة الباب الإستراتيجية الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بحسب نشطاء ومصادر في المعارضة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، تأكيده أن "قوات تركية ومعارضين متحالفين معها في عملية درع الفرات دخلوا إلى الجانب الغربي من المدنية وسيطروا على مناطق فيها".
كما قالت جماعة أحرار الشام عبر حسابها على موقع تويتر، إن مسلحي المعارضة سيطروا على مجمع رياضي وصوامع جنوب غربي الباب من عناصر تنظيم "داعش".
ولم يصدر بعد أي تصريح من جانب الجيش التركي.
وكان مسلحون معارضون مدعومون من تركيا قد أعلنوا، الخميس، سيطرتهم على ضواحي غرب مدينة الباب.
وتخوض هذه المجموعات معارك منذ أواخر 2016 للسيطرة على المدينة الواقعة على بعد 30 كيلومتراً من الحدود التركية الجنوبية.
وتسعى تركيا إلى إبعاد تنظيم "داعش" والمقاتلين الأكراد عن المناطق السورية القريبة من حدودها.
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المعارضة السورية تدخل مدينة الباب
بي بي سي - الشروق أونلاين
دخلت مجموعات من المعارضة السورية المسلحة، التي تدعمها تركيا، مدينة الباب الإستراتيجية الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بحسب نشطاء ومصادر في المعارضة.
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ونقلت وكالة فرانس برس عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، تأكيده أن "قوات تركية ومعارضين متحالفين معها في عملية درع الفرات دخلوا إلى الجانب الغربي من المدنية وسيطروا على مناطق فيها".
كما قالت جماعة أحرار الشام عبر حسابها على موقع تويتر، إن مسلحي المعارضة سيطروا على مجمع رياضي وصوامع جنوب غربي الباب من عناصر تنظيم "داعش".
ولم يصدر بعد أي تصريح من جانب الجيش التركي.
وكان مسلحون معارضون مدعومون من تركيا قد أعلنوا، الخميس، سيطرتهم على ضواحي غرب مدينة الباب.
وتخوض هذه المجموعات معارك منذ أواخر 2016 للسيطرة على المدينة الواقعة على بعد 30 كيلومتراً من الحدود التركية الجنوبية.
وتسعى تركيا إلى إبعاد تنظيم "داعش" والمقاتلين الأكراد عن المناطق السورية القريبة من حدودها.