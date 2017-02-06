حجز قنطار من القنب الهندي و4 تماثيل رومانية تفكيك شبكتين دوليتين مختصتين في تهريب الآثار والمخدرات بتبسة

تمكن عناصر من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة، الجمعة، من الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المخدرات، انطلاقا من الغرب الجزائري، إلى غاية الحدود الشرقية، وقد تم توقيف شخصين، من عناصر المجموعة بمدينة بئر العاتر جنوب الولاية، على متن سيارة سياحية، وبحوزتهما قنطار من القنب الهندي، كانت في طريقها إلى الشريط الحدودي لتسليمها إلى مجموعة من الأشخاص من دولة أجنبية، وقد تم تحويل الموقوفين البالغين من العمر 35 و45 سنة، الى مقر الفصيلة، والتحقيق جار معهما لتوقيف أشخاص آخرين للتحقيق معهما وإحالتهما أمام الجهات المختصة.

وفي سياق متصل بالجرائم الدولية، تمكن نهار السبت، عناصر من كتيبة الدرك الوطني بتبسة، من إحباط محاولة تهريب 4 تحف أثرية نادرة عبارة عن تماثيل، إلى أوروبا عبر تونس يعود تاريخها إلى العصر الروماني، وقد تم توقيف 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و55 سنة، على صلة بالعملية والتحقيق معهم حول مصدر التحف ووجهتها، وتعتبر هذه العملية هي ثاني أكبر عملية تعالجها المصالح الأمنية بالولاية، بعد استرجاع 100 تحفة أثرية منذ بضعة أسابيع، والتي هربت من العراق إلى الجزائر عبر ليبيا، من اجل نقلها إلى أوروبا عبر تونس.