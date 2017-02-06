قال كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى، إن الاقتصاد الوطني الجزائري يواجه قرابة 12 مليون نسمة تحتاج إلى رعاية من حجم سكاني جديد يلامس 51 مليون نسمة، موضحا أن عام 2030 ستكشف عن زيادة ملحوظة في حجم الفئة الاجتماعية المحتاجة إلى الرعاية هناك حسب أرقامه، 3.3 مليون معاق و 1.5 مليون يتيم و5 آلاف أرملة، وقال إن الفئة العمرية فوق الـ 65 سنة ستعرف نسبتها من 7 بالمائة حاليا إلى 14 بالمائة مستقبلا أي نحو 7 ملايين شخص.
ودعا مصيطفى إلى إنشاء خلايا اليقظة الاجتماعية عبر البلديات تكون وظيفتها تحديد ورصد الفئات الهشة من بطالين وفقراء وأرامل ويتامى، لتسهيل دعهما على المدى البعيد، أي بين سنتي 2030، 2050، وذلك من خلال إحصاء هذه الفئة وتنصيف درجات الاحتياج والدعم، ويرى أن هذه الخلايا يمكن لها أن تحلل هذه المعطيات مع تحليل المسببات الأكثر تفسيرا لنشوء الهشاشة الاجتماعية، وتضع تصميما لأفضل الحلول العملية لإدارة اتجاهات الفئة الهشة.
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قال كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى، إن الاقتصاد الوطني الجزائري يواجه قرابة 12 مليون نسمة تحتاج إلى رعاية من حجم سكاني جديد يلامس 51 مليون نسمة، موضحا أن عام 2030 ستكشف عن زيادة ملحوظة في حجم الفئة الاجتماعية المحتاجة إلى الرعاية هناك حسب أرقامه، 3.3 مليون معاق و 1.5 مليون يتيم و5 آلاف أرملة، وقال إن الفئة العمرية فوق الـ 65 سنة ستعرف نسبتها من 7 بالمائة حاليا إلى 14 بالمائة مستقبلا أي نحو 7 ملايين شخص.
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ودعا مصيطفى إلى إنشاء خلايا اليقظة الاجتماعية عبر البلديات تكون وظيفتها تحديد ورصد الفئات الهشة من بطالين وفقراء وأرامل ويتامى، لتسهيل دعهما على المدى البعيد، أي بين سنتي 2030، 2050، وذلك من خلال إحصاء هذه الفئة وتنصيف درجات الاحتياج والدعم، ويرى أن هذه الخلايا يمكن لها أن تحلل هذه المعطيات مع تحليل المسببات الأكثر تفسيرا لنشوء الهشاشة الاجتماعية، وتضع تصميما لأفضل الحلول العملية لإدارة اتجاهات الفئة الهشة.