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مجلة الجيش في عددها الأخير:
القوات المسلحة مستعدة لدحر أي خطر
أكدت مجلة الجيش، السبت، أن القوات المسلحة في أتم الاستعداد لدحر كل محاولات ضرب استقرار الجزائر ومختلف الأخطار مهما كان مصدرها.
وجاء في افتتاحية النشرية، لشهر فيفري "برهن الجيش الوطني الشعبي على قوته و فعاليته، من خلال عزم أفراده على استتباب الأمن و استئصال شأفة الإرهاب، وهو دوما في تمام الاستعداد لدحر كل المحاولات الهادفة إلى استقرار بلادنا".
وأضافت أن "الجيش سيواصل التزامه وإصراره على التصدي لكل الأخطار مهما عظمت ومهما كان مصدرها، محصنا بوعيه الكامل بعظمة المسؤولية الملقاة على عاتقه، حريصا على الحفاظ على أمانه الشهداء، حاملا رسالة مقدسة أساسها الشرف والتضحية و الوفاء، مؤكدا صفاء طينته ونقاء منشئه وعمق جذوره التي تمتد إلى الثورة التحريرية الخالدة، متمسكا في ذلك بقيم الوطن والشعب الجزائري الذي يستمد منه طاقته ومقوماته".
وعلى صعيد آخر عرجت الافتتاحية، على مساهمة وحدات من الجيش في فك العزلة عن عدة مناطق خلال الإضرابات الجوية الأخيرة، بالتأكيد أنه "مثلما كان الشعب الجزائري دائما ملتفا حول جيشه، داعما له في تنفيذ مهامه الدستورية، فإن الجيش الوطني الشعبي سيبقى دائما إلى جانب الشعب الجزائري في الشدائد والمحن".
وأشارت إلى أن الجيش أثبت خلال هذه الاضطرابات الجوية الأخيرة، "استعداده وجاهزيته لتقديم العون للمواطن".
واعتبرت المجلة، إنهاء عملية نزع ألغام الاستعمار الفرنسي المعلن عنها مؤخرا "إنجازا تاريخيا"، سيساعد على بعث الحياة في هذه المناطق ودفع عجلة التنمية بها بعد استغلال هذه الأراضي.
SoloDZ - في الصراحة راحة 2017/02/11 على 18:071
عنوان مثير لكنه لم يقل اي جديد لان اي جيش في اي بلاد لا بد وان يكون على اتم الاستعداد للحرب مهما كان نوعها وبالخصوص الجيش الجزائري المحاطة بلاده بمختلف التهديدات سواء بكلاب اهل النار او بكلاب المنطقة لدول اخرى تكن العداء للجزائر والحقد للشعب الجزائري اذن استعداد الجيش للجزائري للحرب ليس بالامر الجديد بل هو في خضمها منذ عدة عقود ويأتي هذا العنوان كرد على عبث الميليشيات الفرنسية التي يقودها صهيون في الصحراء الغربية هذه الاخيرة يراد بها اشعال فتيل حرب شاملة في المنطقة وهذا هو الذي تقصده مجلة الجيش
SoloDZ - في الصراحة راحة 2017/02/11 على 18:072
الميليشيات الفرنسية بقيادة صهيونية (far) لن تتحرك ضد جيش التحرير الصحراوي لان الاحتلال يسيطر على جزء هام من الصحراء الغربية وراء جدار الجبن ويكتفي بذلك وبالتالي فإن هاجم احد فإن جيش التحرير هو الذي سيفعل لهدف تحرير بقية بلاده لكن اذا هجمت الميليشيات الصهيوفرنسية فهدفها سيكون اكبر من استهداف الجيش الصحراوي والهدف بات واضحا وهو اشعال الفوضى الخلاقة شاملة هذه الاخيرة ستخلق اشياء كثيرة وتفشل في خلق ما تسعى اليه ومن بين ما ستخلقه هذه الفوضى المفتعلة هو نظام جديد في بلد الذي يشعلها تنفيذا لاوامر سياده
SoloDZ - في الصراحة راحة 2017/02/11 على 18:073
من اجل ذلك نسمع اصوات كثيرة من حين لآخر تصدر عن جهات مختلفة من المحمية الفرنسية بنظام صهيوني تدفع للحرب الشاملة فمنها من هي في سياق خلق هذه الفوضى تارة باستفزاز القوة الاقليمية بغية جرها الى هذه الحرب ومنها وهذا هو الاهم من تعرف جيدا انه في حال اقحام الجزائر في هذه الحرب فإن نظام بلادهم الحالي اي الملكي سينتهي وهذا الذي تريده وتتمناه هذه الجهات لانه الحل الوحيد الذي بقي لديها لاجتثاث العلويين وحاشيتهم من الحكم وارساء نظام جمهوري شعبي متكامل ومنسجم مع بقية انظمة دول المنطقة ولا يعبث بمصير بلدهم
SoloDZ - في الصراحة راحة 2017/02/11 على 18:154
اما على المستوى الدولي فاكبر المتضررين هو الاتحاد الاوروبي الذي غرق حتى الاذنين في مشكل سوريا المحدود في بلد واحد فما بالك بحرب شاملة على ابوابه الجنوبية الاقرب مسافة له من اي جهة اخرى سيكون هذا اللا استقرار غرب المتوسط وفي المغرب العربي والساحل بكل الدول والشعوب التي تضمها المنطقة الكبيرة والاستراتيجية هذه سيكون عدم استقرارها عبارة عن رصاصة الرحمة على اتحاد دوله وعلى استقرار بلدانه امنيا واقتصاديا واجتماعيا ناهيك عن مستقبل النقل البحري على المضيق فاستقرار الجزائر هو محور استقرار المنطقة برمتها