تتوقف جميع المركبات عند إطلاق صافرته حتى سيارات الأمن الوَناس.. "شُرطي" متطوع يُنظم المرور منذ 30 سنة

يقف في مفترق الطرق يحمل صافرة لتنظيم حركة المرور، منذ 30 سنة كاملة، يبدأ عمله من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء وفق دوام يومي... يحترمه السائقون ويتوقفون في الحال إذا صَفّر.. إنه الوناس أوقانة أو الشرطي الوهمي كما يحلو للبعض مُناداته، التقيناه في مفترق طرق واد الرمان بالعاصمة، فحدثنا عن حبه لهذه المهنة، بعدما منعته ظروفه القاهرة من تحقيق حلمه في الالتحاق بكلية الشرطة.

قبل وصولنا إلى مفترق الطرق بواد الرمان، شاهدنا السيارات تتوقف تباعا في حركة منظمة، اعتقدنا للوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بحاجز أمني، لكننا ذهلنا عند اقترابنا، حيث شاهدنا كهلا يقف وسط الطريق يحمل صافرة، فبمجرد إطلاقه الصافرة، توقفت السيارات فاسحة المجال لمركبات أخرى للمرور.

رغم أن هيئته لا تُوحي بالقوة أو الغطرسة، التي تجعل الناس يمتثلون لصافرته تحت وطأة الخوف، بل كان مواطنا عاديا من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي فرض احترامه على الجميع.

يحفظ قانون المرور عن ظهر قلب

تحدثنا مع الوناس وعيناه لا تفارقان الطريق، ويطلق صافرته بين الفينة والأخرى، مشيرا إلى السيارات بالتوقف، وكان الجميع يمتثل للأمر دون مناقشة، فأكد تواجده بالمكان منذ أكثر من 30 سنة، يبدأ عمله منذ الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء، وهي هوايته منذ الصغر بعدما كان يمني النفس أن يصبح شرطي مرور يوما ما، إلا أن إعاقته وظروفه الاجتماعية القاهرة حالت دون تحقيق ذلك.

يعتبر الوناس نفسه شرطي مرور حقيقي، خاصة وأنه يحفظ قانون المرور عن ظهر قلب، ويفرح كثيرا عندما تتوقف السيارات إذا ما أطلق العنان لصافرته، التي يعتبرها سلاحه الوحيد والفعال، كما أسرّ لنا أنه يطمح لأن يصبح محافظ شرطة.

حتى سيارات الشرطة تتوقف أمام صافرته وتُحيّيه

كشف لنا عدد من السائقين أن سيارات الشرطة أيضا تتوقف إذا ما صفر "الوناس" ويحيّونه دائما، كما أكد لنا هو كذلك أنه لم يسبق وأن نهره شرطي أو طلب منه إخلاء المكان وعدم العودة إليه مرة ثانية، بل على العكس تماما، في الكثير من الأحيان يقابلونه بتحية الشرطة التي يردها لهم، وبالرغم من أن مفترق الطرق هذا قريب جدا من مركز الشرطة، فهو لم يتلق أي أوامر من طرف رجال الأمن بالابتعاد عن المكان.

سائقون يقدمون له الأكل والنقود

أكد لنا عدد من المارة والسائقين أن كل من يمر بالمكان يُكّن احتراما كبيرا للوناس، حيث يقدمون له الأكل والنقود، وتمكن الوناس بشهادة الجميع من التحكم وبفعالية في حركة السير بمفترق الطرق، وإذا غاب في حال المرض يسأل عنه الجمي، وشكر الوناس السائقين خاصة الذين اصطحبوه إلى عيادة خاصة لإجراء عملية جراحية على مستوى عينه.