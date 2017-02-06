صرّح رئيس جامعة مولود معمري، أحمد تيسا، أن هناك ملفات ثقيلة ومتشابكة، جعلت جامعة تيزي وزو تعيش على صفيح ساخن وتتخبط وسط جملة من المشاكل وأكثرها تلك المتعلقة بالإيواء والمنح الجامعية، حيث كشف أنّ 1700 طالب لازالوا دون غرف ولا منحة الدراسة، فضلا عن المشاكل البيداغوجية والإدارية الأخرى، التي يتخبطون فيها، والتي اعتبرها بحاجة ماسة إلى معالجة وتشريح عاجل لتجاوزها.
رئيس جامعة مولود معمري، ولدى نزوله ضيفا على الفوروم الأسبوعي لإذاعة تيزي وزو، تحدث عن الكثير من الاختلالات والتجاوزات التي تشهدها الجامعة التي يترأسها حاليا، سواء المتعلقة منها بالعراقيل الإدارية، التسييرية أم البيداغوجية، حيث قال إن تعيينه على رأس جامعة تيزي وزو خلال الدخول الجامعي 2016-2017، سمح له بإزاحة الستار وكشف المستور عن كثير من الأمور السلبية، حيث قال أن 1700 طالب لازالوا دون غرف ولا منحة دراسية إلى غاية يومنا هذا، قبل أن يضيف أن إدارته الحالية تعمل حاليا بكل ما أتيح لها من إمكانات، من أجل تجاوز هذه المشاكل المطروحة، لتمكين الطلبة من الحصول على حقوقهم المشروعة.
وكشف المسؤول، في سياق آخر أن المشاكل التي تتخبط فيها جامعة تيزي وزو لا تشمل فقط تلك المتعلقة بالخدمات الجامعية والاجتماعية، وإنما تشمل أيضا الإطار الخاص بالبحث العلمي، حيث إن الميزانية المخصصة لهذا المجال لم يتم استهلاك منها سوى 21 بالمائة لعدة أسباب، يكمن أهمها في سوء التسيير واللامبالاة وكذا نقص المتابعة وغيرها من الأمور.
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رئيس جامعة تيزي وزو يزيح الستار ويكشف المستور:
1700 طالب من دون غرف ولا منح منذ الدخول الجامعي الجاري
س. ع
صرّح رئيس جامعة مولود معمري، أحمد تيسا، أن هناك ملفات ثقيلة ومتشابكة، جعلت جامعة تيزي وزو تعيش على صفيح ساخن وتتخبط وسط جملة من المشاكل وأكثرها تلك المتعلقة بالإيواء والمنح الجامعية، حيث كشف أنّ 1700 طالب لازالوا دون غرف ولا منحة الدراسة، فضلا عن المشاكل البيداغوجية والإدارية الأخرى، التي يتخبطون فيها، والتي اعتبرها بحاجة ماسة إلى معالجة وتشريح عاجل لتجاوزها.
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رئيس جامعة مولود معمري، ولدى نزوله ضيفا على الفوروم الأسبوعي لإذاعة تيزي وزو، تحدث عن الكثير من الاختلالات والتجاوزات التي تشهدها الجامعة التي يترأسها حاليا، سواء المتعلقة منها بالعراقيل الإدارية، التسييرية أم البيداغوجية، حيث قال إن تعيينه على رأس جامعة تيزي وزو خلال الدخول الجامعي 2016-2017، سمح له بإزاحة الستار وكشف المستور عن كثير من الأمور السلبية، حيث قال أن 1700 طالب لازالوا دون غرف ولا منحة دراسية إلى غاية يومنا هذا، قبل أن يضيف أن إدارته الحالية تعمل حاليا بكل ما أتيح لها من إمكانات، من أجل تجاوز هذه المشاكل المطروحة، لتمكين الطلبة من الحصول على حقوقهم المشروعة.
وكشف المسؤول، في سياق آخر أن المشاكل التي تتخبط فيها جامعة تيزي وزو لا تشمل فقط تلك المتعلقة بالخدمات الجامعية والاجتماعية، وإنما تشمل أيضا الإطار الخاص بالبحث العلمي، حيث إن الميزانية المخصصة لهذا المجال لم يتم استهلاك منها سوى 21 بالمائة لعدة أسباب، يكمن أهمها في سوء التسيير واللامبالاة وكذا نقص المتابعة وغيرها من الأمور.