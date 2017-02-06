رواية تقف عند مآسي الحرب في سوريا والهجرة ساسي حورية دكتورة الكيمياء تصدر "تعرّي الكلمات"

تعززت دار "تلانتيقيث" للطباعة والنشر، مؤخرا بمولود أدبي جديد موسوم" تعري الكلمات"، من سلسلة وحي القلم، للروائية المبدعة ودكتورة الكيمياء ساسي حورية.

رواية "تعري الكلمات" التي جاءت في 140 صفحة، من الحجم المتوسط، عمل أدبي يزاوج بين الواقع والخيال، أين تنقل الروائية تجارب قاسية عدة، عاشتها هي كبطلة رئيسية، وعاشها محيطها الاجتماعي، والتي حفرت بداخلهم ألاما وخيبات يصعب محوها على مر السنين، بعدما تعرت الكلمات من زيف المواقف والمشاعر، غير أن هذا الألم لم يتمكن من توقيف عجلة الزمن أو تعطيلها، ما جعلها تلامس القوة التي تتمتع بها الحياة التي لا تعدوا أن تكون نحن.

الروائية، التي وظفت تخصصها كدكتورة في الكيمياء لتحليل أسباب هذا الألم، من خلال استخدام منطق المعادلات والتفاعلات الكيميائية، خلصت إلى أن الكلمات وراء كل جحيم معاش، داعية إلى التعامل معها بعقلانية من منطلق لا إفراط ولا تفريط.

الرواية، التي توقفت عند ألام الفراق، الذي سببه موت صديقة طفولتها "أية" التي زرعت فيها كلمات منحوتة، توقفت مطولا عند تجارب حب فاشلة عدة، كان فيها الحب عميلا للألم، أهمها تلك التي جمعت "مريم" بـ"حمزة" عبر فضاء التواصل الاجتماعي، مريم التي رفضت الانصياع لقواعد الحب الحديث ودخول غرفه المشبوهة دفعت الثمن غاليا حين تخلى عنها "حمزة" وتزوج بأخرى يتغزل بها على ذات الصفحة، كما توقفت الروائية عند الألم وآلام الأمهات ومآسي الحرب في سوريا والفقد والهجرة.

وتجدر الإشارة أنّ رواية تعري الكلمات تعد المولود الأدبي الثاني للروائية "حورية ساسي" بعد تجربة أولى ناجحة مع رواية "اختصري" الصادرة عن دار النشر ذاتها "تلانتيقيث".