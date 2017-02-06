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هاجم المعارضة وانتقد المنظومة البنكية
بن يونس: من يريد خلافة بوتفليقة عليه انتظار 2019
قصف عمارة بن يونس رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية، السبت، التشكيل المعارض للسلطة، في شكل بعض الأحزاب السياسية "التي تحاول جاهدة الزج بالانتخابات التشريعية في مربع العزوف من خلال تضليل المواطن بخطابات التيئيس وفقدان العيش والاستقرار في بلاده" على حدّ قوله. وقال بن يونس، خلال تجمع شعبي بولاية تيسمسيلت، إنّ: "افتكاك المناصب لن يتأتى بتخويف الشعب والطعن في مصداقية مؤسسات الدولة، وإنما بالجلوس إلى طاولة الحوار الجاد والهادئ"، وتابع بن يونس قائلا إن: "كل من يريد خلافة بوتفليقة الرئيس الشرعي للبلاد عليه انتظار حلول سنة 2019 موعد الانتخابات الرئاسية، على أن تترك الكلمة الفيصل للصندوق".
وهاجم وزير التجارة السابق المنظومة البنكية والمالية التي أوضح بأنها لا تزال بعيدة عن المقاييس العالمية، ما يستلزم إخراجها من دائرة التسيير البيروقراطي مع تطوير أساليب حركية الأموال وتوظيفها في المجال الاقتصادي المنتج غير المرتبط بتقلبات السوق الدولية حتى تبتعد الجزائر عن اقتصاد الريع، ولم يغفل بن يونس الفوضى الخلاّقة التي يعرفها سوق العقار الذي قال إنه: "حان الوقت لقطع أذرع أو خيوط أخطبوط مافيا العقار التي ترهن اليوم أساليب ممارساتها وتوفير عقارات بما يخدم مختلف الاستثمارات الصناعية منها والفلاحية والسياحية وكذا تلك الموجهة لاحتضان المشاريع السكنية".
منفى2017/02/11 على 21:201
اصبح وزير الخمور يتحدث في أمور الشعب و يقرر مكانه,ونحن نقول لكم اذهبوا إلى الجحيم انتم و انتخاباتكم اللعينة لأنها لا تغير شيئا في واقع الجزائر فالموتى و المعاقين و العجائز هم من يحكمون و يفوزون سواء انتخب الشعب أم لا فنسبة نجاح الرئيس بـ99% محسومة مسبقا سواء كان على كرسي متحرك أو على نقالة لا يهم طالما أن الديناصورات تقف ورائه و تدعمه لاستكمال مشروع النهب الممنهج,وقد أصبحت الجزائر أضحوكة العالم بعد الهردة الأخيرة وقد قامت احد الصحف البريطانية بوضع صورة لخريطة الجزائر على كرسي للمعاقين بسببكم.
ملاحظ2017/02/11 على 21:212
من شخص كان رفيق الصهيوني فرحات المهيني في 1987 وصافح برنار انري ليفي, مع خليدة تومي ولحد الآن لا دليل إذا لم تعد رفقائهم أو في اتصال, كونك تدافع عن أفكار ماك أو مستمدة منه كونك تنتمي لنفس العلمانية والإلحاد ومنها تحرير التجارة الخمور لأنك مستهلكها وكونك أعلنت بمحاربة الإسلام على الهواء وكنت تدعم في 2001 الفتنة بقبائل والآن بنفاق وكذب لأجل مصالحك فاسدة ولكي ترضى عنك العلمانية النظام تلعب دور ناطقها...كل الشعب يعرفك خرايبك ولمن تخدم...