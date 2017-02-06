هاجم المعارضة وانتقد المنظومة البنكية بن يونس: من يريد خلافة بوتفليقة عليه انتظار 2019

قصف عمارة بن يونس رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية، السبت، التشكيل المعارض للسلطة، في شكل بعض الأحزاب السياسية "التي تحاول جاهدة الزج بالانتخابات التشريعية في مربع العزوف من خلال تضليل المواطن بخطابات التيئيس وفقدان العيش والاستقرار في بلاده" على حدّ قوله. وقال بن يونس، خلال تجمع شعبي بولاية تيسمسيلت، إنّ: "افتكاك المناصب لن يتأتى بتخويف الشعب والطعن في مصداقية مؤسسات الدولة، وإنما بالجلوس إلى طاولة الحوار الجاد والهادئ"، وتابع بن يونس قائلا إن: "كل من يريد خلافة بوتفليقة الرئيس الشرعي للبلاد عليه انتظار حلول سنة 2019 موعد الانتخابات الرئاسية، على أن تترك الكلمة الفيصل للصندوق".

وهاجم وزير التجارة السابق المنظومة البنكية والمالية التي أوضح بأنها لا تزال بعيدة عن المقاييس العالمية، ما يستلزم إخراجها من دائرة التسيير البيروقراطي مع تطوير أساليب حركية الأموال وتوظيفها في المجال الاقتصادي المنتج غير المرتبط بتقلبات السوق الدولية حتى تبتعد الجزائر عن اقتصاد الريع، ولم يغفل بن يونس الفوضى الخلاّقة التي يعرفها سوق العقار الذي قال إنه: "حان الوقت لقطع أذرع أو خيوط أخطبوط مافيا العقار التي ترهن اليوم أساليب ممارساتها وتوفير عقارات بما يخدم مختلف الاستثمارات الصناعية منها والفلاحية والسياحية وكذا تلك الموجهة لاحتضان المشاريع السكنية".