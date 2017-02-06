فيما قال نذير العرباوي إنّ المعرض تظاهرة ثقافية مشرّفة الجزائر ضيفة صالون القاهرة الدولي للكتاب في 2018

قال السفير الجزائري بالقاهرة، نذير العرباوي، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب، هو تظاهرة ثقافية مشرفة، ليس فقط لمصر، ولكن للوطن العربي كله، مشيرًا إلى أنه تضمن العديد من المشاركات الإيجابية العربية والإفريقية.

وأشاد العرباوي خلال كلمته في الحفل الختامي للدورة 48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس الأول، بالعلاقات المتميزة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وبين الشعبين الشقيقين مصر والجزائر والتي تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ.

ووجه سفير الجزائر الشكر لوزير الثقافة حلمي النمنم، ورئيس هيئة الكتاب على توجيه الدعوة للجزائر لتكون ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة 49 القادمة 2018.