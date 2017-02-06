نجح وزير الثقافة "عز الدين ميهوبي"، ليل الجمعة إلى السبت، في وضع حد للحركة الاحتجاجية المزمنة التي ظلت تكبّل المدرسة العليا للفنون الجميلة، حيث أقنع الطلبة المضربين منذ نوفمبر الماضي بحتمية استبعاد شبح "السنة البيضاء".
في بيان تلقى "الشروق أون لاين" نسخة منه، أفيد أنّ "ميهوبي" آثر بعد مشاركته الجمعة في اجتماع وزراء الثقافة لدول 5 + 5 بتونس، التنقل إلى مدرسة الفنون الجميلة في حدود العاشرة ليلا، والتقى طلبة المدرسة.
واستمر اللقاء إياه إلى ما بعد منتصف الليل، حيث دار حوار صريح وعميق مع الطلبة بحضور مدير المدرسة، وتمت مناقشة كل القضايا التي ظلت محل انشغال الطلبة، قبل أن يتم تتويج الاجتماع الحاسم بسلسلة إجراءات تمثلت في: تثبيت إقامة الطلبة بقرية الفنانين بزرالدة، مع تأمين الأكل وتعزيز النقل بحافلة إضافية على أن يجري نقل الطلبة في الموسم الدراسي المقبل إلى الأحياء الجامعية وذلك بعد الترخيص الذي منحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتكفل بطلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة.
وعلى الصعيد البيداغوجي، التزم المسؤول الأول عن قطاع الثقافة بتفعيل اللجنة المشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحل المسائل العالقة فيما يخص إمكانية استفادة الطلبة من نظام الألمدي الذي ظلّ مطلبا أساسيا لدى الأساتذة و الطلبة على حد سواء.
ودعا "ميهوبي" ممثلي الطلبة إلى وضع أرضية مطالب بيداغوجية واضحة ومحددة لتحسين المناهج المعتمدة حاليا في التدريس، على أن يكونوا جزءا من مجموعة العمل التي تضم الأساتذة والوزارة الوصية وممثلي التعليم العالي بهدف ترقية منظومة التكوين في المدرسة، وهو ما زكّاه الطلبة الذين التزموا بإيقاف إضراب استهلك ما يقارب الأربعة أشهر.
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"ميهوبي" وضع حدا لاحتجاج مزمن
مدرسة الفنون الجميلة: لا سنة بيضاء
كامل الشيرازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين
نجح وزير الثقافة "عز الدين ميهوبي"، ليل الجمعة إلى السبت، في وضع حد للحركة الاحتجاجية المزمنة التي ظلت تكبّل المدرسة العليا للفنون الجميلة، حيث أقنع الطلبة المضربين منذ نوفمبر الماضي بحتمية استبعاد شبح "السنة البيضاء".
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في بيان تلقى "الشروق أون لاين" نسخة منه، أفيد أنّ "ميهوبي" آثر بعد مشاركته الجمعة في اجتماع وزراء الثقافة لدول 5 + 5 بتونس، التنقل إلى مدرسة الفنون الجميلة في حدود العاشرة ليلا، والتقى طلبة المدرسة.
واستمر اللقاء إياه إلى ما بعد منتصف الليل، حيث دار حوار صريح وعميق مع الطلبة بحضور مدير المدرسة، وتمت مناقشة كل القضايا التي ظلت محل انشغال الطلبة، قبل أن يتم تتويج الاجتماع الحاسم بسلسلة إجراءات تمثلت في: تثبيت إقامة الطلبة بقرية الفنانين بزرالدة، مع تأمين الأكل وتعزيز النقل بحافلة إضافية على أن يجري نقل الطلبة في الموسم الدراسي المقبل إلى الأحياء الجامعية وذلك بعد الترخيص الذي منحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتكفل بطلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة.
وعلى الصعيد البيداغوجي، التزم المسؤول الأول عن قطاع الثقافة بتفعيل اللجنة المشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحل المسائل العالقة فيما يخص إمكانية استفادة الطلبة من نظام الألمدي الذي ظلّ مطلبا أساسيا لدى الأساتذة و الطلبة على حد سواء.
ودعا "ميهوبي" ممثلي الطلبة إلى وضع أرضية مطالب بيداغوجية واضحة ومحددة لتحسين المناهج المعتمدة حاليا في التدريس، على أن يكونوا جزءا من مجموعة العمل التي تضم الأساتذة والوزارة الوصية وممثلي التعليم العالي بهدف ترقية منظومة التكوين في المدرسة، وهو ما زكّاه الطلبة الذين التزموا بإيقاف إضراب استهلك ما يقارب الأربعة أشهر.