مستفيدو "الاجتماعي التساهمي" بحي عميروش في الرغاية ينتفضون 9 سنوات بركات من "البريكولاج".. نطالب بلجنة تحقيق وزارية

أقدم المستفيدون من مشروع انجاز 692 وحدة سكنية صيغة اجتماعي تساهمي، بحي عميروش ببلدية الرغاية شرق العاصمة، السبت، بالاحتجاج أمام مدخل الورشة، تنديدا بالتأخير المسجل والذي فاق خمسة سنوات، ناهيك عن فضائح الانجاز و"البريكولاج" التي بلغت حد إعادة تهديم عمارة بأكملها حسب تصريحاتهم.

ذكر المحتجون في تصريحات لـ"الشروق"، أن مشروع انجاز 692 وحدة سكنية انطلق شهر فيفري 2008، على أن لا تتعدى أجال انجازه أربعة سنوات، غير أن "البريكولاج" وإفلاس مؤسسة "باتيجاك" التي توقفت عن الانجاز منتصف 2013، حال دون تسليم المشروع لأصحابه في أجال المحددة، في وقت بقيت السلطات المعينة تلعب دور المتفرج طيلة تلك الفترة .

وتشير مراسلات ووثائق رفعها ممثلو المستفيدين لكل من والي ولاية الجزائر والوالي المنتدب للرويبة، إلى وجود عدة تحفظات من مصالح مخبر المراقبة التقنية للبنايات، لاسيما ما تعلق بعدم استجابة الخرسانة المستعملة في بعض البنايات لمقاييس البناء، كما عرفت ست أجنحة كاملة من المشروع أخطاء تقنية في الانجاز، إحداها تم تهديمها بالكامل .

وأوضح المعنيون في مراسلاتهم، أن أحد المؤسسات الخاصة المعروفة قامت بشراء باتيجاك"، والتي استطاعت نهاية سنة 2014 أن تنهي جميع العمارات ذات خمس طوابق والمقدرة بـ300 مسكن وتم تسليمها لأصاحبها، فيما بقيت 392 وحدة أخرى معلقة إلى يومنا هذا ولم تشهد أي تقدم في الأشغال رغم تكليف مؤسسات مقاولاتية بعملية تصحيح الأخطاء التقنية .

من جهتهم، طالب المستفيدون وزير السكن والعمران والمدينة ووالي العاصمة، بضرورة إيفاد لجنة تحقق ميدانية للتأكد من الفضائح و"البريكولاج" في الانجاز التي يعرفها الجزء المتبقي من المشروع والمقدر بـ392 وحدة سكنية، ومحاسبة المسؤولين المعنيين على تشريد أكثر من 300 عائلة التي لم تعد تتحمل مصاريف الإيجار من سنة إلى أخرى .