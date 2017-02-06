استدراج الضحية من البليدة والتوغل به نحو سفح جبلي بقرية ثاقة ببلدية آيت يحي في ولاية تيزي وزو، لم يكن من باب الصدفة وإنما بتخطيط من المتهمين بهدف تضليل العدالة حتى لا يُكتشف أمرهم، حيث تم فبركة سيناريو جريمة في منطقة شهدت عمليات اختطاف واغتيالات نفذتها الجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة القبائل، حسب ما جاء على لسان ممثل الحق العام في جلسة المحاكمة.
نظرت الخميس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في ملف مقتل ناقل البضائع والذي اختفى عن منزله العائلي بحي عبودي بالبليدة مدة 13 يوما في ظروف غامضة، ليتقدم شقيقه ببلاغ أمام مصالح الدرك الوطني مفاده أن أخاه أحمد 38 سنة الذي يشتغل ناقلا عموميا للبضائع خرج بتاريخ 29 فيفري 2016 على الساعة الخامسة صباحا على متن مركبته من نوع بوكسير بيضاء بعد ما أخبر عائلته انه متوجه إلى العمل لتنقطع اخباره.
تفكيك خيوط القضية يعود لآخر مكالمة هاتفية تلقاها الضحية يوم الواقعة على الساعة 5:48 دقيقة صباحا من شريحة هاتفية، تم شراؤها يومين من قبل ببطاقة تعريف ضاعت من صاحبها منذ سنة تقريبا وقام بالتصريح عنها لدى مصالح الشرطة، ليتم استغلال رقم التعريف الدولي الخاص بجهاز المحمول الذي استعملت فيه ذات الشريحة، وتبين انه ملك لفتاة تقيم بحي بونعامة الجيلالي في البليدة. ومن خلال التحري عن عائلة الفتاة اتضح أنها تتكون من أبوين وثلاث بنات، وأخ وحيد مسبوق قضائيا، أدين بالسجن 13 سنة في قضية مقتل شرطي. وباقتياده إلى مقر فرقة الدرك للتحقيق معه، تبين أن أصول والديه تعود لبلدية آيت يحي بتيزي وزو، وهو آخر مكان انقطعت به اتصالات الشخص المختفي حسب بيان المكالمات الهاتفية الخاصة بالضحية.
المتشبه فيه الرئيسي 39 سنة، حاول تضليل المحققين، نافيا كل التهم المنسوبة إليه، غير أن مواجهته بالقرائن التي تؤكد تورطه في القضية، جعلته يصرح أن شخصا يدعى "العنابي" كان يخطط لسرقة مركبة الضحية، وطلب منه المساعدة لتنفيذ العملية باستدراج "أحمد" إلى احدى المناطق المعزولة بمدينة تيزي وزو، بحكم انه يعرف المنطقة جيدا. وبتاريخ 29 فيفري غادر الضحية رفقة العنابي على متن مركبته وتبعهم المشتبه فيه الرئيسي على متن شاحنه صغيرة قام بتأجيرها.
المتهم الرئيسي وخلال محاضر سماعه المتعددة لدى مصالح الدرك وكذا قاضي التحقيق، أنكر أطوار الجريمة، مؤكدا أن شخصين آخرين هما من قاما بالاعتداء على "احمد" وتكبيله واقتياده وهو فاقد للوعي إلى منطقة غابية، دون إضافات أخرى، غير انه دل على مكان إخفاء الجثة بمنطقة ترابية، بسفح جبلي بثاقة بلدية آيت يحيى دائرة عين الحمام في ولاية تيزي وزو، حيث كانت يد الضحية ظاهرة من جهة الأصابع، بينما الجثة مغطاة جزئيا بالتراب وأغصان الزيتون.
كما تم معاينة زرقة على مستوى الرقبة وبداية تعفن الوجه الذي اتضح أن المجرمين شوهوه إلى جانب اليدين باستخدام مادة روح الملح، في محاولة لتشويه ملامحه وإخفاء بصماته، حتى لا يتم التعرف على هويته، ليتم إثرها نقل جثمان المجني عليه نحو مستشفى محمد النذير بتيزي وزو، والتعرف عليه من قبل شقيقه. فيما تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص آخرين، بينهم ابن عم المتهم الرئيسي المنحدر من قرية تاقة ببلدية آيت يحيى، حيث دُفنت الجثة. هذا الأخير ادعى انه عثر على الجثة، بينما كان يرعى غنمه، غير انه لم يقم بالإبلاغ بسبب الذعر الذي أصابه حسبه.
ولوحظ برود غريب طبع المتهم الرئيسي خلال جلسة المحاكمة، حيث حاول التملص من المسؤولية بروايات متعددة، مفيدا انه توجه يوم الجريمة إلى بلدية آيت يحيى، من اجل استخراج شهادة إقامة لإيداعها في ملف الادماج عقب خروجه من المؤسسة العقابية، غير أن القرائن والأدلة المتوفرة أكدت قيامه رفقة شركائه الأربعة بالتخطيط والاتفاق المسبق على إزهاق روح الضحية، الذي ترك وراءه زوجة وطفلين، وإخفاء جثته وسرقة سيارته التي لم يظهر لها أثر إلى غاية كتابة هذه الأسطر، لتتم إدانة الجاني بعقوبة الإعدام، وإصدار أحكام بالسجن المؤبد لباقي المتهمين الأربعة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1شرطي سابق يقتل زوجته بآلة حادة في الرقبة بباتنة
2إغماء 20 عاملة بمصنع في غليزان.. والمتهم "عفاريت"!
3مليون مسافر استعملوا معبر الطالب العربي الحدودي بالوادي
4تفكيك شبكتين دوليتين مختصتين في تهريب الآثار والمخدرات بتبسة
51700 طالب من دون غرف ولا منح منذ الدخول الجامعي الجاري
Français English
الرأي
عمار يزلي
يسقط الثلج!
جمال لعلامي
يحلفون ويحنثون ولا يصومون!
عبد الناصر
المحليون والبرلمان!
حبيب راشدين
مستدرك ترومب على هونتيغتن
التهامي مجوري
لماذا يقبل الغربيون على الإسلام؟
جمال لعلامي
يا سعدك يا لطرش!
حسين لقرع
الانتفاضة الثالثة أو تهويد كل فلسطين
سلطان بركاني
المتعلّقون بأستار الكعبة
سليم قلالة
لماذا يحلم الناس بأمريكا؟
سلطان بركاني
حذارِ.. حذارِ.. يا شبابنا
الفيديو
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
صيني ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة
صفعة جديدة يتلقاها ترامب
أكبر عروس في العالم.. برازيلية عمرها يفوق المائة!
منتخبا مصر والكاميرون يستعدّان لخوض معترك المشهد الختامي
استدرجوه من البليدة إلى تيزي وزو وشوّهوا الجثة بروح الملح
الإعدام والمؤبد للصوص قتلوا ناقلا واستولوا على مركبته
حسناء. ب
استدراج الضحية من البليدة والتوغل به نحو سفح جبلي بقرية ثاقة ببلدية آيت يحي في ولاية تيزي وزو، لم يكن من باب الصدفة وإنما بتخطيط من المتهمين بهدف تضليل العدالة حتى لا يُكتشف أمرهم، حيث تم فبركة سيناريو جريمة في منطقة شهدت عمليات اختطاف واغتيالات نفذتها الجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة القبائل، حسب ما جاء على لسان ممثل الحق العام في جلسة المحاكمة.
تغطيات ذات صلة
الإعدام والمؤبد للصوص قتلوا ناقلا واستولوا على مركبته
الانتحار.. ينخر المجتمع الجزائري
9 سنوات بركات من "البريكولاج".. نطالب بلجنة تحقيق وزارية
"جامعة باتنة 1" تحقق الأسبقية في تفعيل الجلسات الوطنية لطلبة الدكتوراه
إصابة شاب بجروح خطيرة اثر انفجار لغم بولاية البليدة
نظرت الخميس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في ملف مقتل ناقل البضائع والذي اختفى عن منزله العائلي بحي عبودي بالبليدة مدة 13 يوما في ظروف غامضة، ليتقدم شقيقه ببلاغ أمام مصالح الدرك الوطني مفاده أن أخاه أحمد 38 سنة الذي يشتغل ناقلا عموميا للبضائع خرج بتاريخ 29 فيفري 2016 على الساعة الخامسة صباحا على متن مركبته من نوع بوكسير بيضاء بعد ما أخبر عائلته انه متوجه إلى العمل لتنقطع اخباره.
تفكيك خيوط القضية يعود لآخر مكالمة هاتفية تلقاها الضحية يوم الواقعة على الساعة 5:48 دقيقة صباحا من شريحة هاتفية، تم شراؤها يومين من قبل ببطاقة تعريف ضاعت من صاحبها منذ سنة تقريبا وقام بالتصريح عنها لدى مصالح الشرطة، ليتم استغلال رقم التعريف الدولي الخاص بجهاز المحمول الذي استعملت فيه ذات الشريحة، وتبين انه ملك لفتاة تقيم بحي بونعامة الجيلالي في البليدة. ومن خلال التحري عن عائلة الفتاة اتضح أنها تتكون من أبوين وثلاث بنات، وأخ وحيد مسبوق قضائيا، أدين بالسجن 13 سنة في قضية مقتل شرطي. وباقتياده إلى مقر فرقة الدرك للتحقيق معه، تبين أن أصول والديه تعود لبلدية آيت يحي بتيزي وزو، وهو آخر مكان انقطعت به اتصالات الشخص المختفي حسب بيان المكالمات الهاتفية الخاصة بالضحية.
المتشبه فيه الرئيسي 39 سنة، حاول تضليل المحققين، نافيا كل التهم المنسوبة إليه، غير أن مواجهته بالقرائن التي تؤكد تورطه في القضية، جعلته يصرح أن شخصا يدعى "العنابي" كان يخطط لسرقة مركبة الضحية، وطلب منه المساعدة لتنفيذ العملية باستدراج "أحمد" إلى احدى المناطق المعزولة بمدينة تيزي وزو، بحكم انه يعرف المنطقة جيدا. وبتاريخ 29 فيفري غادر الضحية رفقة العنابي على متن مركبته وتبعهم المشتبه فيه الرئيسي على متن شاحنه صغيرة قام بتأجيرها.
المتهم الرئيسي وخلال محاضر سماعه المتعددة لدى مصالح الدرك وكذا قاضي التحقيق، أنكر أطوار الجريمة، مؤكدا أن شخصين آخرين هما من قاما بالاعتداء على "احمد" وتكبيله واقتياده وهو فاقد للوعي إلى منطقة غابية، دون إضافات أخرى، غير انه دل على مكان إخفاء الجثة بمنطقة ترابية، بسفح جبلي بثاقة بلدية آيت يحيى دائرة عين الحمام في ولاية تيزي وزو، حيث كانت يد الضحية ظاهرة من جهة الأصابع، بينما الجثة مغطاة جزئيا بالتراب وأغصان الزيتون.
كما تم معاينة زرقة على مستوى الرقبة وبداية تعفن الوجه الذي اتضح أن المجرمين شوهوه إلى جانب اليدين باستخدام مادة روح الملح، في محاولة لتشويه ملامحه وإخفاء بصماته، حتى لا يتم التعرف على هويته، ليتم إثرها نقل جثمان المجني عليه نحو مستشفى محمد النذير بتيزي وزو، والتعرف عليه من قبل شقيقه. فيما تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص آخرين، بينهم ابن عم المتهم الرئيسي المنحدر من قرية تاقة ببلدية آيت يحيى، حيث دُفنت الجثة. هذا الأخير ادعى انه عثر على الجثة، بينما كان يرعى غنمه، غير انه لم يقم بالإبلاغ بسبب الذعر الذي أصابه حسبه.
ولوحظ برود غريب طبع المتهم الرئيسي خلال جلسة المحاكمة، حيث حاول التملص من المسؤولية بروايات متعددة، مفيدا انه توجه يوم الجريمة إلى بلدية آيت يحيى، من اجل استخراج شهادة إقامة لإيداعها في ملف الادماج عقب خروجه من المؤسسة العقابية، غير أن القرائن والأدلة المتوفرة أكدت قيامه رفقة شركائه الأربعة بالتخطيط والاتفاق المسبق على إزهاق روح الضحية، الذي ترك وراءه زوجة وطفلين، وإخفاء جثته وسرقة سيارته التي لم يظهر لها أثر إلى غاية كتابة هذه الأسطر، لتتم إدانة الجاني بعقوبة الإعدام، وإصدار أحكام بالسجن المؤبد لباقي المتهمين الأربعة.