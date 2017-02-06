لا شك أن التحالف الذي أرسته حركة النهضة مع كل من جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء، جلب لكم متاعب في إعداد قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية.. ؟
تحضير قوائم المترشحين للتشريعيات يتم على مستويين، أولا على المستوى الحزبي، أي بالنسبة لحركتنا الأمر محسوم في إطار القانون الأساسي والنظام الداخلي وكذا لائحة تتضمن المعايير السياسية منها والتنظيمية. هناك لجان على مستوى الولايات تستقبل ملفات المترشحين، تدرسها وترتبها وتقدمها للتزكية أو الصندوق في حال حدوث تقارب بين المتنافسين على صعيد المعايير. وهذا التقليد معمول به منذ سنوات.
أما المستوى الثاني فهو المتعلق بالتحالف، وعلى هذا الصعيد هناك لجنة تعكف على إعداد الخريطة الانتخابية ضمن التحالف الثلاثي، بحيث يأخذ كل حزب مجموعة من الولايات وفق معايير محددة ومنهجية تحفظ حظوظ النجاح للأطراف الثلاثة، أما الترتيب فيتم وفق معايير أخرى تضمن التوازن بين الولايات.
هناك أسماء سبق لها وأن انتخبت في المجلس الشعبي الوطني.. هل لديكم شرط يلزم هؤلاء بإتاحة الفرصة لغيرهم؟
نحن في الحركة تركنا المجال مفتوحا أمام الجميع. اللجنة الولائية هي التي تدرس الملفات وتقرر.
هل تعتقدون أن تحالف النهضة والعدالة والبناء يعطيكم حظوظا أوفر في الاستحقاق المقبل؟
الساحة تحتاج لمبادرات ومشاريع تعيد للعملية السياسية مصداقيتها المفقودة، على الأقل في نظر المواطن، لهذا نعتقد أن هذه المبادرة تعتبر تطورا في الممارسة السياسية يتماشى وواقع البلاد. هذا التحالف يدفع لتكون الانتخابات المقبلة نزيهة وشفافة، وإذا تحقق هذا الهدف، فسنصل حينها إلى تغيير الواقع السياسي.
هل لازال الأمل قائما بإمكانية توسيع التحالف قبل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة؟
الأمل قائم، لكن الآجال ضاغطة. وربما يكون هناك استدراك في بعض الأمور التي نعتقد أنها تساعد على النجاح. نحن في تحالف النهضة والعدالة والبناء نرى أن الجميع بحاجة إلى توسيع التنسيق قبل وحتى بعد الانتخابات.
تنظم الاستحقاقات المقبلة في ظل هيئة جديدة مدسترة تشرف على العملية الانتخابية.. ألا يعطيكم هذا ضمانة على نزاهة الانتخابات؟
ما طالبنا به ليس هيئة بالمواصفات التي تتوفر عليها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وإنما هيئة تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، تكون مستقلة تماما، ومعنى ذلك تجريد الجهاز التنفيذي من الإشراف وتكفله بالأمور اللوجيستية للعملية الانتخابية فقط، وذلك حتى نضمن الحياد في الانتخابات. وهذا الانشغال مازال قائما حتى اليوم.
لذلك نقول إن الهيئة بمواصفاتها الحالية لا ترقى لما كنا نأمله، غير أن ما يحكم على مصداقيتها هي الحيثيات التي ترافق العملية الانتخابية ونتائجها. ما نتمناه هو أن تتحمل هذه الهيئة مسؤوليتها الكاملة في ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وألا تترك السلطة تشوه العملية الانتخابية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1توظيف "مشبوه" لـ 120 مهندس وتقني في "الجوية الجزائرية"!
2تقليص إعانة "أفنبوس" لأصحاب السكنات الريفية عبر 47 ولاية
3وزارة الدفاع تخفف إجراءات الإلتحاق بصفوف الجيش
4الجيش يعثر على صواريخ "غراد" في أدرار
5عمرة رمضان لموظفي قطاع التربية بالتقسيط المريح
Français English
الرأي
عمار يزلي
يسقط الثلج!
جمال لعلامي
يحلفون ويحنثون ولا يصومون!
عبد الناصر
المحليون والبرلمان!
حبيب راشدين
مستدرك ترومب على هونتيغتن
التهامي مجوري
لماذا يقبل الغربيون على الإسلام؟
جمال لعلامي
يا سعدك يا لطرش!
حسين لقرع
الانتفاضة الثالثة أو تهويد كل فلسطين
سلطان بركاني
المتعلّقون بأستار الكعبة
سليم قلالة
لماذا يحلم الناس بأمريكا؟
سلطان بركاني
حذارِ.. حذارِ.. يا شبابنا
الفيديو
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
صيني ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة
صفعة جديدة يتلقاها ترامب
أكبر عروس في العالم.. برازيلية عمرها يفوق المائة!
رئيس حركة النهضة لـ "الشروق":
نتائج الانتخابات ستحكم على هيئة دربال
محمد مسلم
لا شك أن التحالف الذي أرسته حركة النهضة مع كل من جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء، جلب لكم متاعب في إعداد قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية.. ؟
تغطيات ذات صلة
نتائج الانتخابات ستحكم على هيئة دربال
سعر الحليب سيبقى 25 دينارا في 2017
بالنسب والمقاعد.. شروط قبول المترشحين للإنتخابات التشريعية
رياح قوية على المناطق الوسطى والغربية بدءا من ليلة السبت
ترشح الوزراء "يؤرق" ولد عباس
تحضير قوائم المترشحين للتشريعيات يتم على مستويين، أولا على المستوى الحزبي، أي بالنسبة لحركتنا الأمر محسوم في إطار القانون الأساسي والنظام الداخلي وكذا لائحة تتضمن المعايير السياسية منها والتنظيمية. هناك لجان على مستوى الولايات تستقبل ملفات المترشحين، تدرسها وترتبها وتقدمها للتزكية أو الصندوق في حال حدوث تقارب بين المتنافسين على صعيد المعايير. وهذا التقليد معمول به منذ سنوات.
أما المستوى الثاني فهو المتعلق بالتحالف، وعلى هذا الصعيد هناك لجنة تعكف على إعداد الخريطة الانتخابية ضمن التحالف الثلاثي، بحيث يأخذ كل حزب مجموعة من الولايات وفق معايير محددة ومنهجية تحفظ حظوظ النجاح للأطراف الثلاثة، أما الترتيب فيتم وفق معايير أخرى تضمن التوازن بين الولايات.
هناك أسماء سبق لها وأن انتخبت في المجلس الشعبي الوطني.. هل لديكم شرط يلزم هؤلاء بإتاحة الفرصة لغيرهم؟
نحن في الحركة تركنا المجال مفتوحا أمام الجميع. اللجنة الولائية هي التي تدرس الملفات وتقرر.
هل تعتقدون أن تحالف النهضة والعدالة والبناء يعطيكم حظوظا أوفر في الاستحقاق المقبل؟
الساحة تحتاج لمبادرات ومشاريع تعيد للعملية السياسية مصداقيتها المفقودة، على الأقل في نظر المواطن، لهذا نعتقد أن هذه المبادرة تعتبر تطورا في الممارسة السياسية يتماشى وواقع البلاد. هذا التحالف يدفع لتكون الانتخابات المقبلة نزيهة وشفافة، وإذا تحقق هذا الهدف، فسنصل حينها إلى تغيير الواقع السياسي.
هل لازال الأمل قائما بإمكانية توسيع التحالف قبل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة؟
الأمل قائم، لكن الآجال ضاغطة. وربما يكون هناك استدراك في بعض الأمور التي نعتقد أنها تساعد على النجاح. نحن في تحالف النهضة والعدالة والبناء نرى أن الجميع بحاجة إلى توسيع التنسيق قبل وحتى بعد الانتخابات.
تنظم الاستحقاقات المقبلة في ظل هيئة جديدة مدسترة تشرف على العملية الانتخابية.. ألا يعطيكم هذا ضمانة على نزاهة الانتخابات؟
ما طالبنا به ليس هيئة بالمواصفات التي تتوفر عليها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وإنما هيئة تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، تكون مستقلة تماما، ومعنى ذلك تجريد الجهاز التنفيذي من الإشراف وتكفله بالأمور اللوجيستية للعملية الانتخابية فقط، وذلك حتى نضمن الحياد في الانتخابات. وهذا الانشغال مازال قائما حتى اليوم.
لذلك نقول إن الهيئة بمواصفاتها الحالية لا ترقى لما كنا نأمله، غير أن ما يحكم على مصداقيتها هي الحيثيات التي ترافق العملية الانتخابية ونتائجها. ما نتمناه هو أن تتحمل هذه الهيئة مسؤوليتها الكاملة في ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وألا تترك السلطة تشوه العملية الانتخابية.