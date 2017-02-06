أعلنت المعارضة السورية، الأحد، تشكيلها وفداً من 21 عضواً بينهم عشرة ممثلين عن الفصائل العسكرية، برئاسة عضو الائتلاف نصر الحريري للمشاركة في مفاوضات جنيف المرتقبة في العشرين من الشهر الحالي. حسب ما ذكرت وكالة فرانس براس.
ويضم الوفد المفاوض للمرة الأـولى ممثلين عن "منصة موسكو" التي تضم شخصيات مقربة من روسيا على رأسها نائب رئيس الوزراء سابقا قدري جميل، وكذلك ممثلين عن "منصة القاهرة" التي تضم شخصيات بينها المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية جهاد مقدسي.
ونشر "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" قائمة بأسماء اعضاء الوفد.
وبين الفصائل الممثلة "فيلق الرحمن"، فصيل اسلامي قرب دمشق، و"لواء السلطان مراد" القريب من تركيا والناشط في شمال سوريا، إضافة الى فصائل معتدلة في شمال وجنوب سوريا، في غياب فصائل تتمتع بنفوذ لا سيما "جيش الاسلام" الذي كان أحد قيادييه محمد علوش كبير المفاوضين في المفاوضات الاخيرة.
وانتخبت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة وفق بيان نشرته في وقت متأخر السبت، نصر الحريري رئيساً للوفد المفاوض خلفاً للعميد المنشق اسعد الزعبي، ومحمد صبرا كبيراً للمفاوضين خلفا لعلوش.
ويتحدر الحريري (40 عاماً) من مدينة درعا وهو طبيب حاصل على ماجستير في الأمراض الباطنية يتقن الإنكليزية.
أما صبرا فهو محام وحقوقي كان عضوا في الوفد التقني الى مفاوضات جنيف العام 2014. ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لحزب "الجمهورية" الذي تاسس اtريل 2014 في اسطنبول.
ويحتفظ الوفد المفاوض وفق قائمة الائتلاف، بعدد من اعضائه الذين شاركوا العام الماضي في محادثات جنيف بينهم بسمة قضماني وفؤاد عليكو.
وانضم الى عضوية الوفد المفاوض ممثلاً عن "منصة موسكو" علاء عرفات، بالاضافة إلى ممثل "منصة القاهرة" خالد المحاميد الذي كان مشاركا اساساً في وفد المعارضة انما بصفة مستقلة.
وأوضح رئيس الدائرة الاعلامية في الائتلاف المعارض أحمد رمضان، أن مشاركة ممثلين عن المنصتين في عداد وفد الهيئة العليا للمفاوضات يعني "أن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا لن يدعو أحدا بصفة استشارية من أي طرف اخر، وسيكون الوضع كما كان العام 2014، أي مفاوضات بين وفدي المعارضة والنظام فقط".
وشارك وفدان من "المنصتين" اللتين تبديان مواقف اكثر مرونة تجاه مصير الرئيس السوري بشار الأسد، في المفاوضات الاخيرة في جنيف، ما أثار اعتراض وفد الهيئة العليا للمفاوضات بوصفها الممثل الرئيسي للمعارضة.
ويرافق الوفد المفاوض وفد تقني يضم عشرين مستشاراً قانونياً وسياسياً وعسكرياً.
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المعارضة السورية تُعلن أسماء وفدها في مفاوضات جنيف
ا ف ب - الشروق اونلاين
أعلنت المعارضة السورية، الأحد، تشكيلها وفداً من 21 عضواً بينهم عشرة ممثلين عن الفصائل العسكرية، برئاسة عضو الائتلاف نصر الحريري للمشاركة في مفاوضات جنيف المرتقبة في العشرين من الشهر الحالي. حسب ما ذكرت وكالة فرانس براس.
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ويضم الوفد المفاوض للمرة الأـولى ممثلين عن "منصة موسكو" التي تضم شخصيات مقربة من روسيا على رأسها نائب رئيس الوزراء سابقا قدري جميل، وكذلك ممثلين عن "منصة القاهرة" التي تضم شخصيات بينها المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية جهاد مقدسي.
ونشر "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" قائمة بأسماء اعضاء الوفد.
وبين الفصائل الممثلة "فيلق الرحمن"، فصيل اسلامي قرب دمشق، و"لواء السلطان مراد" القريب من تركيا والناشط في شمال سوريا، إضافة الى فصائل معتدلة في شمال وجنوب سوريا، في غياب فصائل تتمتع بنفوذ لا سيما "جيش الاسلام" الذي كان أحد قيادييه محمد علوش كبير المفاوضين في المفاوضات الاخيرة.
وانتخبت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة وفق بيان نشرته في وقت متأخر السبت، نصر الحريري رئيساً للوفد المفاوض خلفاً للعميد المنشق اسعد الزعبي، ومحمد صبرا كبيراً للمفاوضين خلفا لعلوش.
ويتحدر الحريري (40 عاماً) من مدينة درعا وهو طبيب حاصل على ماجستير في الأمراض الباطنية يتقن الإنكليزية.
أما صبرا فهو محام وحقوقي كان عضوا في الوفد التقني الى مفاوضات جنيف العام 2014. ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لحزب "الجمهورية" الذي تاسس اtريل 2014 في اسطنبول.
ويحتفظ الوفد المفاوض وفق قائمة الائتلاف، بعدد من اعضائه الذين شاركوا العام الماضي في محادثات جنيف بينهم بسمة قضماني وفؤاد عليكو.
وانضم الى عضوية الوفد المفاوض ممثلاً عن "منصة موسكو" علاء عرفات، بالاضافة إلى ممثل "منصة القاهرة" خالد المحاميد الذي كان مشاركا اساساً في وفد المعارضة انما بصفة مستقلة.
وأوضح رئيس الدائرة الاعلامية في الائتلاف المعارض أحمد رمضان، أن مشاركة ممثلين عن المنصتين في عداد وفد الهيئة العليا للمفاوضات يعني "أن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا لن يدعو أحدا بصفة استشارية من أي طرف اخر، وسيكون الوضع كما كان العام 2014، أي مفاوضات بين وفدي المعارضة والنظام فقط".
وشارك وفدان من "المنصتين" اللتين تبديان مواقف اكثر مرونة تجاه مصير الرئيس السوري بشار الأسد، في المفاوضات الاخيرة في جنيف، ما أثار اعتراض وفد الهيئة العليا للمفاوضات بوصفها الممثل الرئيسي للمعارضة.
ويرافق الوفد المفاوض وفد تقني يضم عشرين مستشاراً قانونياً وسياسياً وعسكرياً.