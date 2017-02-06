اتهموا الأساتذة بالتلاعب في النقاط وتضخيم علامات أبناء المسؤولين طلبة الاقتصاد يخرجون للشارع ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق

احتج، نهاية الأسبوع الفارط، مئات الطلبة بملحقة العلوم الاقتصادية بخروبة بجامعة الجزائر3، تنديدا على ما أسموه بالتجاوزات التي تحدث على مستوى هذه الأخيرة، حيث طالبوا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التدخل وإيفاد لجنة تحقيق حول التلاعبات التي مسّت النقاط وتضخيمها من قبل بعض الأساتذة والإداريين لصالح طلبة لم يسجلوا حضورهم منذ بداية السنة الدراسية.

وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، بعدما راسل الاتحاد الطلابي الحرّ مؤخرا، الوزارة الوصية، يندد فيها بهذه التجاوزات والخروقات الحاصلة على مستوى ملحقة العلوم الاقتصادية - والتي راح ضحيتها طلبة على حساب آخرين- بعد أن قام بعض الأساتذة والإداريين فيها برفع العلامات المتحصل عليها وتضخيمها لصالح طلبة من أبناء المسؤولين، لم يسجلوا حضورهم طوال الموسم الدراسي بالرغم من غياباتهم المتكررة عن الدروس على اعتبارهم من أصحاب المعارف وأبناء المسؤولين، وهو الأمر الذي أشعل فتيل الاحتجاجات بملحقة العلوم الاقتصادية وأجج الوضع أكثر وأجبر الطلبة على الخروج إلى الشارع، وحسب ذات البيان دائما فإن الاتحاد الطلابي - وبناء على التجاوزات التي تحدث بالملحقة - رفع العديد من التقارير التي تصف الوضع الحالي وتدعو المسؤول الأول على رأس القطاع الطاهر حجار للتدخل من أجل وضع حد لمثل هذه التجاوزات التي باتت تنخر القطاع، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات والسكوت عنها يطرح العديد من التساؤلات حول من يقف وراءها وعن أسباب هذا التجاهل من قبل الجهات المعنية.