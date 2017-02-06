قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن الهدف النهائي للعملية العسكرية التركية في سوريا ليس فقط السيطرة على مدينة الباب وإنما طرد تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) من المنطقة بما في ذلك الرقة وتشكيل منطقة آمنة خالية من الإرهاب.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي قبل مغادرته في زيارة رسمية تشمل البحرين والسعودية وقطر "الهدف النهائي هو تطهير منطقة تبلغ مساحتها خمسة آلاف كيلومتر مربع."
وروجت تركيا منذ فترة طويلة لفكرة إقامة "منطقة آمنة" للمدنيين في شمال سوريا بعد طرد مسلحي الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، لكنها تقول إن مثل تلك المنطقة ستحتاج إلى إقامة منطقة حظر طيران فوقها.
وأكد الرئيس التركي أنه ناقش ذلك الأمر مجددا مع الولايات المتحدة وروسيا، وإن تركيا مستعدة لتنفيذ أعمال بنية تحتية في المنطقة للمساعدة في منع الهجرة من سوريا وللسماح بعودة من فروا إلى تركيا إلى بلادهم.
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أردوغان: هدفنا في سوريا تشكيل منطقة خالية من الإرهاب
رويترز- الشروق اونلاين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن الهدف النهائي للعملية العسكرية التركية في سوريا ليس فقط السيطرة على مدينة الباب وإنما طرد تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) من المنطقة بما في ذلك الرقة وتشكيل منطقة آمنة خالية من الإرهاب.
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وقال أردوغان في مؤتمر صحفي قبل مغادرته في زيارة رسمية تشمل البحرين والسعودية وقطر "الهدف النهائي هو تطهير منطقة تبلغ مساحتها خمسة آلاف كيلومتر مربع."
وروجت تركيا منذ فترة طويلة لفكرة إقامة "منطقة آمنة" للمدنيين في شمال سوريا بعد طرد مسلحي الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، لكنها تقول إن مثل تلك المنطقة ستحتاج إلى إقامة منطقة حظر طيران فوقها.
وأكد الرئيس التركي أنه ناقش ذلك الأمر مجددا مع الولايات المتحدة وروسيا، وإن تركيا مستعدة لتنفيذ أعمال بنية تحتية في المنطقة للمساعدة في منع الهجرة من سوريا وللسماح بعودة من فروا إلى تركيا إلى بلادهم.