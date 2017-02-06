إثر دورية قرب الشريط الحدودي الجيش يكتشف مخبأ للأسلحة بعين قزام

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأحد، من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة، قرب الشريط الحدودي بعين قزام بالقطاع العسكري أدرار.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن العملية جاءت إثر دورية قرب الشريط الحدودي بعين قزام، حيث تم حجز (01) مدفع SPG-9 ، (02) رشاشين عيار (14,5) ميليمتر، (01) رشاش عيار (12,7) ميليمتر، (01) رشاش PKT، (02) بندقيتين قناصتين عيار (54x7.62) ميليمتر، (03) رشاشات RPK، (02) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، (01) بندقية نصف الية SKS، (02) بندقيتين تكراريتين، (01) بندقية MAS-36، (07) قاذئف D30، (15) قديفة هاون عيار 60 ميليمتر، (18) قديفة SPG-9 عيار 73 ميليمتر، (03) قاذئف 7RPG، (02) صاروخان غراد BM، (10) قنابل يدوية F1، بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة تقدر بـ (7098) طلقة من مختلف العيارات.

وأضاف البيان أن "هذه العملية الميدانية الثانية من نوعها عبر الشريط الحدودي الجنوبي للبلاد، المنفذة في ظرف أربعة وعشرين ساعة، تُؤكد اليقظة العالية وعزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على تأمين حدودنا وإفشال كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني".