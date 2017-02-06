والي الولاية يتعهد بتسليمها لتستغل خلال الدخول الجامعي المقبل جامعات قسنطينة تُدعم بهياكل ضخمة ومرافق جديدة

ستتدعم جامعة قسنطينة 3 بمشروع السكن الوظيفي التابع لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالولاية، وكذلك بعض الهياكل والمرافق الجديدة التي تتسع لـ 46 ألف مقعد بيداغوجي 38 ألف سرير، ضمن البرنامج الخماسي لفخامة رئيس الجمهورية وتكملة لمجموع المرافق التي أتت لتعزيز الولاية كقطب جامعي، ستسلم قبل موعد الدخول الجامعي 2017/2018.

وطمأن الوالي ممثلي الأساتذة وعمداء الجامعات، بأنه سيعمل على اتخاذ كل التدابير قصد إعادة تفعيل أشغال الورشات وتدعيمها باليد العاملة والوسائل المادية، واستدراك التأخر ورفع التحفظات التي تمت ملاحظتها بالسكنات وتدوينها بمحضر يقوم بإمضائه جميع الأطراف، ووجه تعليمات لمدير السكن وللمقاولات تقضي بتسليمها وذلك بحضور ممثلين عن إدارة الجامعة وعن الأساتذة أيضا، وقد بلغت نسبة الأشغال بالسكنات 90 بالمئة، وكذلك الشروع في أشغال التهيئة أول أمس، وقد حددت آجال انتهائها بثلاثة أشهر.

كما أمر رئيس الهيئة التنفيذية، بإنشاء خلية متابعة مستمرة لهذا البرنامج السكني، تتكون من ممثلين عن بلدية الخروب ومديرية السكن ومكاتب الدراسات، لتتابع عن قرب وبصفة مستمرة ودائمة هذا المشروع إلى غاية تسليمه في الآجال المحددة.

ومن جهة أخرى، تم تكليف عمداء الجامعات المعنية بالإسراع في انطلاق الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية لتفادي أي تأخر في اقتناء التجهيزات الأساسية والأثاث المكتبي الضروري لضمان انطلاق الموسم الجامعي المقبل في ظروف حسنة بهذه الهياكل الجامعية الجديدة، متعهدا بتكفله بكل ما تعلق بالوضعيات المالية العالقة للمقاولات المكلفة بالإنجاز.