شهدت ثانوية بري محمد الصغير ببلدية سيدي خليل بمقاطعة المغير، التابعة لولاية الوادي، السبت، تسرب غاز المدينة من محطة التوصيل القريبة من المؤسسة التربوية المذكورة، حيث تسبب ذلك في حالات إغماء لـ 6 تلاميذ أغلبهم بنات كانوا داخل القسم يوم السبت في حصة دعم.
وحسب شهود عيان، فإن التلاميذ شعروا بالغثيان قبل أن يغمى على ستة منهم، عندما كانوا في حصة دعم مبرمجة من قبل إدارة الثانوية لصالح تلاميذ القسم النهائي، وهو ما خلف حالة من الهلع وسط بقية التلاميذ الذين تضرروا من تسرب الغاز، حيث تم إخطار أعوان الحماية المدنية التابعين لوحدة المغير، التي تكفلت بنقل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية المغير، أين تلقوا الإسعافات فيها وغادروا المستشفى.
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إثر تسرب الغاز المحترق
اختناق 6 تلاميذ بثانوية سيدي خليل في الوادي
نور الدين غزال
شهدت ثانوية بري محمد الصغير ببلدية سيدي خليل بمقاطعة المغير، التابعة لولاية الوادي، السبت، تسرب غاز المدينة من محطة التوصيل القريبة من المؤسسة التربوية المذكورة، حيث تسبب ذلك في حالات إغماء لـ 6 تلاميذ أغلبهم بنات كانوا داخل القسم يوم السبت في حصة دعم.
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وحسب شهود عيان، فإن التلاميذ شعروا بالغثيان قبل أن يغمى على ستة منهم، عندما كانوا في حصة دعم مبرمجة من قبل إدارة الثانوية لصالح تلاميذ القسم النهائي، وهو ما خلف حالة من الهلع وسط بقية التلاميذ الذين تضرروا من تسرب الغاز، حيث تم إخطار أعوان الحماية المدنية التابعين لوحدة المغير، التي تكفلت بنقل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية المغير، أين تلقوا الإسعافات فيها وغادروا المستشفى.