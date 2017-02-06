كانوا حاملين العصي والهراوات مواطنون يداهمون أوكار المنحرفين وبائعي الخمور بباتنة

شن العشرات من السكان المجاورين لطريق الوزن الثقيل في بريكة بولاية باتنة، السبت، هجوما على باعة الخمور وزبائنهم في المكان المسمى النوخة، حيث داهموا نحو 8 نقاط بيع عشوائية، وقاموا بتكسير مئات قارورات الخمر، وطرد الباعة والزبائن وكانوا رجالا ونساء، حيث دامت العملية عدة ساعات.

استنادا إلى مصادر "الشروق"، فإن سكان الحي قرروا القيام بهذه العملية بعد استفحال ظاهرة بيع الخمور والسُكر بالمكان المذكور، حيث يبدأ نشاط هؤلاء المنحرفين في المساء بعد صلاة المغرب من كل يوم، أي في الوقت الذي يغلق التجار محلاتهم، فتبدأ تجارة الخمور. وبلغ عدد المشاركين في العملية نحو 100 شخص، فيما تجاوز عدد المركبات التي كانوا على متنها 20 سيارة و6 دراجات نارية من الحجم الكبير، وسبقتها بساعات عملية جمع قارورات الخمر الفارغة، وقاربت الـ90 كيسا بلاستيكيا، ثم تم شن الهجوم بعد صلاة المغرب مباشرة، في عدة نقاط خاصة مقابل ملعب كرة القدم ومقابل المقبرة، وبالطريق الفرعي المؤدي إلى مشتة السلالحة.

وكان المشاركون يحملون هراوات وقضبان، لكنهم حرصوا على عدم استعمال العنف إلا في حالة الدفاع عن النفس فقط، خاصة وأن الباعة لم يبدو أية مقاومة فاستسلموا مباشرة، واستجابوا لطلب السكان، حيث غادروا أماكنهم، وكان من بينهم بائعة خمر جاءت من مكان بعيد، فيما قاموا بتكسير جميع القارورات المملوءة المعدة للبيع وتجاوزت الـ500 قارورة، ثم أمروا الباعة بجمعها، أما الزبائن فلم يجدوا بدا من الفرار، وكانوا بالعشرات في منظر لم تشهد له المنطقة مثيلا في تاريخها في الوقت الذي علمنا بأن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في هذه القضية.