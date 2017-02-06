الشرطة توقف المتهم بمحاولة اختطاف قاصر بالدرارية

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة درارية، التابعة لأمن ولاية الجزائر العاصمة، من توقيف المشتبه فيه في محاولة اختطاف قاصر في وقت سابق، على مستوى أحد محطات غسل السيارات بضواحي درارية.

وذكرت مصادر "الشروق"، الأحد، أن تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 26 أوت 2015، عندما تلقت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة درارية، شكوى ضد مجهول، تفيد بمحاولة اختطاف قاصر من قبل شخص، بعدما تقدم إلى محطة لغسل السيارات بالمنطقة تعود إلى ملكية والدة الضحية، حيث قام المشتبه فيه باستدراجه إلى سيارته بغرض إرشاده إلى أحد الأماكن المجاورة، مخططا لاختطاف، غير إن الطفل تمكن من الفرار وإبلاغ والده.

وبعد مباشرة مصالح الأمن المختصة مجريات التحقيق، بناء على الشكوى، تم ترصد المشتبه فيه، البالغ من العمر 52 سنة، القاطن بضواحي السبالة، على أن يقدم، اليوم، أمام العدالة.