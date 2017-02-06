تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة درارية، التابعة لأمن ولاية الجزائر العاصمة، من توقيف المشتبه فيه في محاولة اختطاف قاصر في وقت سابق، على مستوى أحد محطات غسل السيارات بضواحي درارية.
وذكرت مصادر "الشروق"، الأحد، أن تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 26 أوت 2015، عندما تلقت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة درارية، شكوى ضد مجهول، تفيد بمحاولة اختطاف قاصر من قبل شخص، بعدما تقدم إلى محطة لغسل السيارات بالمنطقة تعود إلى ملكية والدة الضحية، حيث قام المشتبه فيه باستدراجه إلى سيارته بغرض إرشاده إلى أحد الأماكن المجاورة، مخططا لاختطاف، غير إن الطفل تمكن من الفرار وإبلاغ والده.
وبعد مباشرة مصالح الأمن المختصة مجريات التحقيق، بناء على الشكوى، تم ترصد المشتبه فيه، البالغ من العمر 52 سنة، القاطن بضواحي السبالة، على أن يقدم، اليوم، أمام العدالة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1إغماء 20 عاملة بمصنع في غليزان.. والمتهم "عفاريت"!
2سقوط مروحية عسكرية وإصابة طاقمها بجروح بسطيف
3الإعدام والمؤبد للصوص قتلوا ناقلا واستولوا على مركبته
4تدشين إقامة عائشة لمرضى السرطان بقسنطينة
5شركات بترولية تحول وادي أوهانت بان أمناس إلى مقلع لمادة "التيف"
Français English
الرأي
عمار يزلي
يسقط الثلج!
جمال لعلامي
يحلفون ويحنثون ولا يصومون!
عبد الناصر
المحليون والبرلمان!
حبيب راشدين
مستدرك ترومب على هونتيغتن
التهامي مجوري
لماذا يقبل الغربيون على الإسلام؟
جمال لعلامي
يا سعدك يا لطرش!
حسين لقرع
الانتفاضة الثالثة أو تهويد كل فلسطين
سلطان بركاني
المتعلّقون بأستار الكعبة
سليم قلالة
لماذا يحلم الناس بأمريكا؟
سلطان بركاني
حذارِ.. حذارِ.. يا شبابنا
الفيديو
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
صيني ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة
صفعة جديدة يتلقاها ترامب
الشرطة توقف المتهم بمحاولة اختطاف قاصر بالدرارية
رضا. م
صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق
تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة درارية، التابعة لأمن ولاية الجزائر العاصمة، من توقيف المشتبه فيه في محاولة اختطاف قاصر في وقت سابق، على مستوى أحد محطات غسل السيارات بضواحي درارية.
تغطيات ذات صلة
عشرات التونسيين يحاولون دخول الجزائر عبر تبسة
سكان حي 5 جويلية بالأربعاء يشكون الرعب
سقوط مروحية عسكرية وإصابة طاقمها بجروح بسطيف
الشرطة توقف المتهم بمحاولة اختطاف قاصر بالدرارية
مواطنون يداهمون أوكار المنحرفين وبائعي الخمور بباتنة
وذكرت مصادر "الشروق"، الأحد، أن تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 26 أوت 2015، عندما تلقت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة درارية، شكوى ضد مجهول، تفيد بمحاولة اختطاف قاصر من قبل شخص، بعدما تقدم إلى محطة لغسل السيارات بالمنطقة تعود إلى ملكية والدة الضحية، حيث قام المشتبه فيه باستدراجه إلى سيارته بغرض إرشاده إلى أحد الأماكن المجاورة، مخططا لاختطاف، غير إن الطفل تمكن من الفرار وإبلاغ والده.
وبعد مباشرة مصالح الأمن المختصة مجريات التحقيق، بناء على الشكوى، تم ترصد المشتبه فيه، البالغ من العمر 52 سنة، القاطن بضواحي السبالة، على أن يقدم، اليوم، أمام العدالة.