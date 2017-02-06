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الطياران قفزا قبل ارتطامها بالأرض
سقوط مروحية عسكرية وإصابة طاقمها بجروح بسطيف
شهدت بلدية قصر الأبطال جنوب ولاية سطيف، مساء الأحد، حادث سقوط مروحية عسكرية وإصابة طيارين اثنين بجروح، وتمكنا من القفز قبل ارتطام المروحية بالأرض.
الحادث المأساوي وقع أثناء دورية جوية لمروحيتين تابعتين لثكنة الحوامات لعين أرنات الواقعة شرق ولاية سطيف، وعند التحليق في أجواء بلدية قصر الأبطال أصيبت إحدى المروحيتين بخلل تقني فتهاوت على الأرض ورغم محاولة الطيارين التحكم فيها إلا أن العطب التقني حال دون ذلك فتهاوت الحوامة لكن قبل وصولها إلى الأرض تمكن الطياران من القفز على ارتفاع بضعة أمتار بينما ارتطمت المروحية بالأرض وانقلبت أكثر مرة لتستقر فوق أرض فلاحية، ليتدخل طاقم المروحية الثانية لنقل الطيارين الذين تم تحويلهما على الفور إلى المصحة التابعة للثكنة العسكرية بعد نجاتهما من الموت باعجوبة. وتشير مصادرنا إلى أن الطيارين أصيبا بجروح وكسور وحالتهما مستقرة، بينما تم تسجيل خسائر على مستوى المروحية خاصة في جهتها الخلفية.
العباسي - الجزائر ارض الله2017/02/12 على 19:151
قدر الله وما شاء فعل الحمدالله على سلامة الطاقم و لم تسقط فوق بيوت