كشف مسؤول في الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الأحد، عن تكبيد التقلبات الجوية للفلاحين خسائر زادت عن 35 مليار سنتيم.
لدى نزوله في برنامج "نحن في الخدمة" للقناة الإذاعية الأولى، ركّز "كريم بتوش" مدير مركز التأمينات الفلاحية على مستوى الصندوق المذكور، إنّ الخسائر كانت كبيرة خاصة على البيوت البلاستيكية وطالت منتوج الخضروات، وامتدت على مستوى مناطق عديدة، أبرزها ولايات عين تيموشنت، مستغانم، تيبازة، بسكرة والجزائر العاصمة.
وطمأن "بتوش" بالقول إنّ الصندوق إياه سيتكفل بتعويض الفلاحين المتضررين قبل نهاية الشهر الجاري.
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التعويضات قبل نهاية فيفري
خسائر الفلاحين فاقت 35 مليارا
كامل الشيرازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين
كشف مسؤول في الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الأحد، عن تكبيد التقلبات الجوية للفلاحين خسائر زادت عن 35 مليار سنتيم.
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لدى نزوله في برنامج "نحن في الخدمة" للقناة الإذاعية الأولى، ركّز "كريم بتوش" مدير مركز التأمينات الفلاحية على مستوى الصندوق المذكور، إنّ الخسائر كانت كبيرة خاصة على البيوت البلاستيكية وطالت منتوج الخضروات، وامتدت على مستوى مناطق عديدة، أبرزها ولايات عين تيموشنت، مستغانم، تيبازة، بسكرة والجزائر العاصمة.
وطمأن "بتوش" بالقول إنّ الصندوق إياه سيتكفل بتعويض الفلاحين المتضررين قبل نهاية الشهر الجاري.