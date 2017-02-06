طالب سكان حي 5 جويلية بالأربعاء، في ولاية البليدة، بتخصيص مركز للدرك أو الأمن الوطنيين على مستوى الحي، ووضع حد لحالة الرعب والهلع التي تصيب المرحلين الجدد، جراء المشادة المسلحة التي تندلع بين الحين والأخر.
وحسب مرحلين ممن كانوا يقطنون بأحياء بومعزة والنخيل، فإنهم باتوا يعيشون الجحيم جراء الاعتداءات والتهديدات العديدة التي أضحوا هدفا لها.وقال سكان، إن جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب في 17 من العمر والذي كان يقطن سابقا ببلدية باش جراح قبل أن يرحلوا قبل سنتين، ليس من السكان الأصليين بالأربعاء مثلما أشيع من طرف البعض وإنما من المرحلين الجدد من العاصمة، مشيرين أن أطرافا تسعى لزرع البلبلة والتشويش وتشويه سمعة السكان الجدد ممن تم ترحيلهم من العاصمة، بهدف محاصرتهم وتكريس حالة الرعب والخوف في نفوسهم.
وقال محدثونا أنهم يعيشون الجحيم ووضعية لا تطاق، من اعتداءات على الأطفال والتلاميذ والتعرض للفتيات بالسب والشتم والعديد من المضايقات، من طرف منحرفين.
وحذر المرحلون الجدد من الوضعية التي تتواجد بهذا الحي والجو المكفهر الذي صاحب جريمة القتل التي لم تكن الأولى في ظل استمرار "حرب الأحياء".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1إغماء 20 عاملة بمصنع في غليزان.. والمتهم "عفاريت"!
2سقوط مروحية عسكرية وإصابة طاقمها بجروح بسطيف
3الإعدام والمؤبد للصوص قتلوا ناقلا واستولوا على مركبته
4تدشين إقامة عائشة لمرضى السرطان بقسنطينة
5شركات بترولية تحول وادي أوهانت بان أمناس إلى مقلع لمادة "التيف"
Français English
الرأي
عمار يزلي
يسقط الثلج!
جمال لعلامي
يحلفون ويحنثون ولا يصومون!
عبد الناصر
المحليون والبرلمان!
حبيب راشدين
مستدرك ترومب على هونتيغتن
التهامي مجوري
لماذا يقبل الغربيون على الإسلام؟
جمال لعلامي
يا سعدك يا لطرش!
حسين لقرع
الانتفاضة الثالثة أو تهويد كل فلسطين
سلطان بركاني
المتعلّقون بأستار الكعبة
سليم قلالة
لماذا يحلم الناس بأمريكا؟
سلطان بركاني
حذارِ.. حذارِ.. يا شبابنا
الفيديو
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
صيني ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة
صفعة جديدة يتلقاها ترامب
طالبوا بتخصيص مركز للدرك أو الأمن لوقف "حرب الأحياء"
سكان حي 5 جويلية بالأربعاء يشكون الرعب
سعيد. ب
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
طالب سكان حي 5 جويلية بالأربعاء، في ولاية البليدة، بتخصيص مركز للدرك أو الأمن الوطنيين على مستوى الحي، ووضع حد لحالة الرعب والهلع التي تصيب المرحلين الجدد، جراء المشادة المسلحة التي تندلع بين الحين والأخر.
تغطيات ذات صلة
عشرات التونسيين يحاولون دخول الجزائر عبر تبسة
سكان حي 5 جويلية بالأربعاء يشكون الرعب
سقوط مروحية عسكرية وإصابة طاقمها بجروح بسطيف
الشرطة توقف المتهم بمحاولة اختطاف قاصر بالدرارية
مواطنون يداهمون أوكار المنحرفين وبائعي الخمور بباتنة
وحسب مرحلين ممن كانوا يقطنون بأحياء بومعزة والنخيل، فإنهم باتوا يعيشون الجحيم جراء الاعتداءات والتهديدات العديدة التي أضحوا هدفا لها.وقال سكان، إن جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب في 17 من العمر والذي كان يقطن سابقا ببلدية باش جراح قبل أن يرحلوا قبل سنتين، ليس من السكان الأصليين بالأربعاء مثلما أشيع من طرف البعض وإنما من المرحلين الجدد من العاصمة، مشيرين أن أطرافا تسعى لزرع البلبلة والتشويش وتشويه سمعة السكان الجدد ممن تم ترحيلهم من العاصمة، بهدف محاصرتهم وتكريس حالة الرعب والخوف في نفوسهم.
وقال محدثونا أنهم يعيشون الجحيم ووضعية لا تطاق، من اعتداءات على الأطفال والتلاميذ والتعرض للفتيات بالسب والشتم والعديد من المضايقات، من طرف منحرفين.
وحذر المرحلون الجدد من الوضعية التي تتواجد بهذا الحي والجو المكفهر الذي صاحب جريمة القتل التي لم تكن الأولى في ظل استمرار "حرب الأحياء".