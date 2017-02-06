طالبوا بتخصيص مركز للدرك أو الأمن لوقف "حرب الأحياء" سكان حي 5 جويلية بالأربعاء يشكون الرعب

طالب سكان حي 5 جويلية بالأربعاء، في ولاية البليدة، بتخصيص مركز للدرك أو الأمن الوطنيين على مستوى الحي، ووضع حد لحالة الرعب والهلع التي تصيب المرحلين الجدد، جراء المشادة المسلحة التي تندلع بين الحين والأخر.

وحسب مرحلين ممن كانوا يقطنون بأحياء بومعزة والنخيل، فإنهم باتوا يعيشون الجحيم جراء الاعتداءات والتهديدات العديدة التي أضحوا هدفا لها.وقال سكان، إن جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب في 17 من العمر والذي كان يقطن سابقا ببلدية باش جراح قبل أن يرحلوا قبل سنتين، ليس من السكان الأصليين بالأربعاء مثلما أشيع من طرف البعض وإنما من المرحلين الجدد من العاصمة، مشيرين أن أطرافا تسعى لزرع البلبلة والتشويش وتشويه سمعة السكان الجدد ممن تم ترحيلهم من العاصمة، بهدف محاصرتهم وتكريس حالة الرعب والخوف في نفوسهم.

وقال محدثونا أنهم يعيشون الجحيم ووضعية لا تطاق، من اعتداءات على الأطفال والتلاميذ والتعرض للفتيات بالسب والشتم والعديد من المضايقات، من طرف منحرفين.

وحذر المرحلون الجدد من الوضعية التي تتواجد بهذا الحي والجو المكفهر الذي صاحب جريمة القتل التي لم تكن الأولى في ظل استمرار "حرب الأحياء".