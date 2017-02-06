آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
-
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
-
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
-
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
-
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
-
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
-
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
-
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
-
صيني ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة
-
صفعة جديدة يتلقاها ترامب
الجاني من المتفوقين على مستوى الثانوية
تشييع جنازة التلميذ القتيل بقسنطينة
شيّع جثمان الطالب الثانوي عقبة. ب، إلى مثواه الأخير، بعد عصر الأحد، في مقبرة المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، وسط حضور مكثف، من أهل الضحية والأسرة التربوية، وبخاصة ثانوية 490 مسكن، التي دخلت في حداد وعطلة غير معلنة عن الدراسة. وكانت المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة قد عاشت في حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء السبت، على وقع جريمة قتل مروّعة ذهب ضحيتها الطالب عقبة المتمدرس في القسم النهائي، ويشتغل أيضا كنادل في بتزيريا لمساعدة عائلته الفقيرة لكونه أكبر الأبناء.
"الشروق" زارت عائلته والحي الذي وقعت فيه الجريمة، وهو 400 مسكن، حيث إن الجاني، المدعو إسكندر. ب، لا تزيد سنه عن السابعة عشرة. وبعد شجار خفيف مع الضحية، توجّه إلى بيته وأحضر خنجرا وزرعه في رقبته ثم في الجهة اليمنى من صدر الضحية، فأرداه قتيلا. وأكد زملاء الجاني أنه من المتفوقين في الدراسة في كامل الثانوية.
وهو ما أدهش الأساتذة الذين تحدثوا إلى "الشروق"، واعتبروا ما حدث مفاجأة لم تخطر على بالهم، خاصة أنهما يدرسان في نفس الثانوية ويقطنان في نفس الحين، أي أربعمائة مسكن بالمدينة الجديدة علي منجلي.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية القريبة من مسرح الجريمة لحظتها، حيث تم نقل الضحية إلى مستشفى بن شريف بعلي منجلي، فتوفي جراء نزيف حاد.
من جهتها، مصالح الأمن بالمنطقة، لدى بلوغها الخبر، تحركت بسرعة وطوقت المكان وفتحت تحقيقا حول حيثيات الجريمة وتمكنت في ظرف قياسي من توقيف الجاني الذي يخضع حاليا للتحقيق، بعد ارتكابه الجريمة، التي اعترف باقترافها أمام مصالح الأمن، وأيضا عبر صفحته على الفايسبوك، حيث اعتذر إلى عائلة الضحية قبل القبض عليه.
يا جزاير - راه طاب القلب2017/02/12 على 21:311
الاعدااااااااام هو الحل لان الشعب جهل