أنقذت العناية الإلهية الإذاعي والممثل حسان شرشاري، المعروف بـ "جدو حسان"، من موت محقق، بعد حادث سيارة خطير تعرض له عندما جنحت سيارته واصطدمت بإحدى الشاحنات التي كانت متوقفة بأحد الشوارع المظلمة. ولحُسن الحظ أن "جدو حسان" أصيب بكدمات بسيطة وخفيفة على مستوى رقبته، فيما تعّرضت سيارته لإصابة بالغة على الجانب الأيمن (كما تظهره الصور التي حصلت عليها "الشروق" حصريا).
وفي التفاصيل التي تحوز عليها "الشروق"، فإن "جدو حسان" كان في طريقه إلى مقر عمله في القناة الإذاعية الأولى حين وقع له الحادث ليلا بشارع الجزائر بالحراش، والذي لا يبعد عن محطة القطاركثيرا، إذ كانت هناك شاحنة متوقفة
على قارعة الطريق، وفي مكان مظلم ممنوع فيه الوقوف أو التوقف، قبل أن تجنح به السيارة وتصطدم بالشاحنة وتنقلب به أكثر من مرة.
وحسب شهود عيان من مكان الحادث، فإن "جدو حسان" الذي كان على متن سيارة من نوع لوغان (موديل 2014)، قام بإفساح الطريق أمام إحدى السيارات التي كانت تريد أن تتجاوزه بسرعة مفرطة، وحين حاول تجنبها بالسير على أقصى يمين الطريق اصطدم بالشاحنة وفي لمح البصر وقع الحادث.
وبسرعة تطوّع مواطنون لنقل "جدو حسان" إلى مستشفى "زميرلي" بالحراش، حيث قدمت له الإسعافات الأولية وأخضع لفحوص عاجلة.. لكن لحسن الحظ أنه أصيب بكدمات على مستوى الرقبة ولم يصب بأي كسور أو إصابات خطيرة.
في سياق آخر، كان "جدو حسان" قد بدأ قبل الحادث مباشرة في مونتاج سلسلته "الجن حاب يسكن2" (كاميرا خفية)، والمقرر بثها حصريا على قنوات "الشروق TV" خلال الشهر الفضيل، حيث صوّر حسان - حسبما علمته "الشروق" - 44 حلقة من 13 دقيقة شارك فيها عدد كبير من نجوم الفن والغناء والفكاهة، على غرار محمد بسّام ونعيمة عبابسة وأمينة زوهير والفكاهية عتيقة طوبال والشاب محفوظ ومقدّم الأخبار في "الشروق نيوز" وغيرهم كثيرون.. ومن طاقم "الشروق" نقول لجدو حسان: الحمد لله على سلامتك.
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بعدما جنحت سيارته واصطدمت بإحدى الشاحنات
المنشط جدو حسان ينجو من حادث سيارة مُميت!!
رابح. ع
أنقذت العناية الإلهية الإذاعي والممثل حسان شرشاري، المعروف بـ "جدو حسان"، من موت محقق، بعد حادث سيارة خطير تعرض له عندما جنحت سيارته واصطدمت بإحدى الشاحنات التي كانت متوقفة بأحد الشوارع المظلمة. ولحُسن الحظ أن "جدو حسان" أصيب بكدمات بسيطة وخفيفة على مستوى رقبته، فيما تعّرضت سيارته لإصابة بالغة على الجانب الأيمن (كما تظهره الصور التي حصلت عليها "الشروق" حصريا).
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وفي التفاصيل التي تحوز عليها "الشروق"، فإن "جدو حسان" كان في طريقه إلى مقر عمله في القناة الإذاعية الأولى حين وقع له الحادث ليلا بشارع الجزائر بالحراش، والذي لا يبعد عن محطة القطاركثيرا، إذ كانت هناك شاحنة متوقفة
على قارعة الطريق، وفي مكان مظلم ممنوع فيه الوقوف أو التوقف، قبل أن تجنح به السيارة وتصطدم بالشاحنة وتنقلب به أكثر من مرة.
وحسب شهود عيان من مكان الحادث، فإن "جدو حسان" الذي كان على متن سيارة من نوع لوغان (موديل 2014)، قام بإفساح الطريق أمام إحدى السيارات التي كانت تريد أن تتجاوزه بسرعة مفرطة، وحين حاول تجنبها بالسير على أقصى يمين الطريق اصطدم بالشاحنة وفي لمح البصر وقع الحادث.
وبسرعة تطوّع مواطنون لنقل "جدو حسان" إلى مستشفى "زميرلي" بالحراش، حيث قدمت له الإسعافات الأولية وأخضع لفحوص عاجلة.. لكن لحسن الحظ أنه أصيب بكدمات على مستوى الرقبة ولم يصب بأي كسور أو إصابات خطيرة.
في سياق آخر، كان "جدو حسان" قد بدأ قبل الحادث مباشرة في مونتاج سلسلته "الجن حاب يسكن2" (كاميرا خفية)، والمقرر بثها حصريا على قنوات "الشروق TV" خلال الشهر الفضيل، حيث صوّر حسان - حسبما علمته "الشروق" - 44 حلقة من 13 دقيقة شارك فيها عدد كبير من نجوم الفن والغناء والفكاهة، على غرار محمد بسّام ونعيمة عبابسة وأمينة زوهير والفكاهية عتيقة طوبال والشاب محفوظ ومقدّم الأخبار في "الشروق نيوز" وغيرهم كثيرون.. ومن طاقم "الشروق" نقول لجدو حسان: الحمد لله على سلامتك.