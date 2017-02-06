المتطوعون جمعوا 665 مليون في ظرف 3 أيام شقيقة سمير تتبرع بنصف كبدها.. والزراعة بتركيا

تتواصل حملة جمع التبرعات التي أطلقها مؤخرا بعض الشبان المتطوعين على مستوى ولاية بجاية وهم كلهم عزم وإصرار حتى أنهم أضحوا يجازفون ويغامرون بحياتهم وسط طرقات الولاية، كما كان الحال هذه الأيام عبر الطريق الرابط بين بجاية وسطيف بمدخل مدينة أوقاس، من أجل إنقاذ حياة المريض "سمير تورشيات" الذي يبلغ من العمر 42 سنة، أب لطفلة ذات سنتين، ينحدر من بلدية سيدي عيش بالولاية ذاتها، أصيب بمرض على مستوى الكبد، وهو بحاجة إلى زراعة عضو جديد.

ونظرا لعدم إجراء مثل هذه العمليات بمستشفيات الجزائر، هذه الأخيرة التي تمتلك على ما يبدو إمكانيات لا نجدها حتى بمستشفيات أمريكا - حسب آخر التعليقات - فإن أهالي المريض وأقاربه وأصدقاءه قد اتصلوا - حسب عز الدين تينوش أحد المتطوعين - بإحدى العيادات التركية التي اشترطت مبلغ 100 ألف أورو، ما يقارب 1.8 مليار سنتيم، لإجراء هذه الزراعة، والمتبرع - يضيف عز الدين - ليست الا شقيقة سمير التي تبلغ من العمر 22 سنة، والتي وافقت على التبرع بنصف كبدها لإنقاذ حياة أخيها.

وحسب نفس المتحدث دائما فإن عملية جمع التبرعات لاتزال متواصلة الى غاية جمع المبلغ اللازم، فيما أشار أنه قد تم جمع مبلغ 665 مليون سنتيم في ظرف ثلاثة أيام، وهي المعطيات التي أعادت الأمل الى جل الشبان المتطوعين وأدخلت فيهم الحماس والأمل من أجل بلوغ الهدف المنشود ألا وهو شفاء سمير.

يحدث هذا في الوقت الذي لاتزال فيه وزارتا الصحة والتضامن تلتزمان الصمت حيال مثل هذه الحالات رغم أن الأمر يتعلق هذه المرة بإنقاذ شخص من الموت الأكيد في الوقت الذي قبلت فيه فتاة مواصلة حياتها بنصف كبدها.

ويأمل جل الذين تجندوا كرجل واحد، بشعار واحد وبعزيمة واحدة مشاركة المستثمرين وأصحاب المال في هذه العملية حتى يتمكنوا من جمع المبلغ المطلوب في أسرع وقت ممكن كون حالة سمير لا تحتمل التأجيل. ولمزيد من المعلومات، رقم شقيق سمير تحت تصرفكم: 0553467115.