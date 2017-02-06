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دوراري من مكتبة "شايب دزاير"
لغة بني هلال ليست لغة القرآن الكريم
دعا عبد الرزاق دوراري إلى وجوب تغيير السياسات اللغوية في الجزائر وإتاحة الفرصة لإيجاد ما سماه مدير المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتدريس الأمازيغية بـ"الأسطورة الوطنية الجزائرية"، وأضاف عبد الرزاق دوراري خلال محاضرة ألقاها بمكتبة شايب الدزاير بالعاصمة أن التخبط الذي يعيشه المجتمع الجزائري اليوم هو نتاج الأحادية التي رضتها الدولة الوطنية غداة الاستقلال، مؤكدا في سياق حديثه أن الجزائر بلد متعدد لغويا وثقافيا وعقائديا بالنظر للحضارة العريقة لهذا البلد التي تمتد إلى آلاف السنين.
عبد الرزاق دوراي و لدى حديثه عن "اللغة الجزائرية" قال إن التعبير الذي تم إضفائه على "الدارجة" القصد منه هو الحط من قيمة هذه اللغة لصالح لغة موحدة أرادت من خلالها الأنظمة السياسية المتعاقبة أن تفرض نمطا موحدا من التفكير لدى الجزائريين، مؤكدا أن هذا الفرض القصري لأنماط التفكير أنتج لنا أزمات هوية داعيا إلى إيجاد دولة المواطنة عن طريق الترويج وإتاحة الفرص المتساوية لكل مكونات الثقافية الوطنية للبروز والترويج لها لترسيخ اعتزاز الجزائريين بهويتهم ومكوناتهم الحضارية.
عبد الرزاق دوراري في محاضرته قسم الفضاء اللغوي في الجزائر إلى فضاء مفرنس وفضاء معرب بمستويات من لغة المدرسة وما أسماه باللغة الجزائرية وهي اللغة الوظيفية إضافة إلى اللغة الامازيغية التي قال دوراري أنه لم يثبت علميا حتى الآن وجود لغة واحدة لها لكن تتوفر على متغيرات يمكن إيجاد روابط مشتركة بينها واعتبر دوراري أن خلق ما اسماه بـ"الأسطورة الوطنية" هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على اللحمة الوطنية بكل المرونة التي تمنح لكل الجزائريين فرصة تحقيق مواطنتهم في دولة القانون.
وأضاف دوراري قائلا إن لغة بني هلال ليست هي لغة القران، مؤكدا أن الجزائري ضحية ثقافة احتقار الذات التي تفننت الأنظمة السياسية في زرعها.
SoloDZ - من ابتغى العربية فهي نعمة ومن ابى عن ذلك فلا يجوز له اخلاقيا محاربتها 2017/02/12 على 21:471
كيف لا تكون لغة العرب هي لغة القرآن الكريم والذي اُنزل عربيا حسب كلام منزله وخالق العرب ؟! اما اذا كان الامر يتعلق بلهجة بنوا هلال فكل قبائل العالم لديهم لهجات ما بين ولاية وولاية اخرى في اي مكان من العالم اللهجة تختلف ثم وما المشكل اذا كانت لغة القرآن هي لغة العرب والعكس صحيح اذا كان خالق العالمين هو الذي قرر ذلك ؟! المشكل في بلادنا مع اللغة العربية معروف وهو عنصرية مقيتة زرعها الاستعمار الفرنسي في اناس مختارون بعناية وتوارثوها جيل بعد جيل والهدف هو محاربة العدو الصليبي للهوية العرية في الجزائر
2017/02/12 على 21:472
بني هلال رجال دفعوا الالوف من الشهداء لهدا الوطن
2017/02/12 على 22:023
هاديك الفلسفة نتاعكم خلوها عندككم - في رايك نترك اللغة التي انزلها الله لي خلقك و اخلقني و اخلق جميع الكون و نروح ننتعلم لغة ما فيها لا ساس و لا راس
خلوكم من الخرطي نتاعكم و روحوا اقروا القران و اذكروا الله - الساعة قربت و انتم مازال في التفلسيف الخاوي
ابن الجنوب - بلد الترقيع2017/02/12 على 22:054
رحم الله شهدائناالأبرارالذين دحرواالإستعماروالصبروالسلوان لشعبناالذي تسامح مع فئران (لمزاود)الذين تكاثرواوأصبحواينادون وينظرون جهارالخراب الداروتشثيث الجزائريين بالنفخ في العرقيةوالتشويه الحضاري وماذانريدأكثرممانحن فيه لقدتفًه هؤلاءالجرذان كل شيء القرآن أصبح من الوهابية واللغةالعربية أصبحت تخص بني هلال والتاريخ يجب ولابدأن نعودلعصر الجاهلية واللغة يجب أن نعود إلى اللهجات وهكذاكل مجموعة بشرية تؤسس لدولةحميودانتاعهاوالجزائرالموحدة لاتخصنا لأنناأصبحناأمم كل أمة لهاأساطيرهاومادام الشعب راض فـ للجحيم
2017/02/12 على 22:185
ام سيدنا خالد بن الوليد هلالية النسب وتتكلم اللغة العربية
ابو تميم - الجزائر2017/02/12 على 22:236
هذا رجل حاقد على اللغة العربية فالجزائر عربية رغم انفه و لو حقد الحاقدون ... انها مسالة وقت و ستعود العربية لمكانتها فانا استغرب من المجلس الوطني للغة العربية فهو نائم لا يحرك ساكنا اما مجلس ما يسمى باللغة الامازيغية فهو يتحرك ليلا نهارا لكن و الله لن تنجح مساعيهم لان الامازيغية لغة ميتة و لن تجد لها مكانا عند الجزائريين خاصة مناطق الناطقة بالعربية
الشارف - مستغانم2017/02/12 على 22:377
انا من قبيلة المجاهر الهلالية البدوية العربية وتمثل 80 فى المائة من سكان ةلاية مستغانم...نحن عرب هلاليون نتكلم بلغة اجدادنا منذ الالاف القرون .ولسنا بحاجة لمن يعلمنا اصولنا او يخرب فى ذالك .عاشت مستغانم وابناء عمومتنا فى غيليزان من قباءل عكرمة واولاد سويد الهلاليون والاشراف من اولاد سيدى بوعبدالله المغوفل ....
Fennec - dz2017/02/12 على 22:478
هي ليست حتى لغة قريش٠الكثير من الألفاظ هي من لهجة شمال الجزيرة العربية ولا علاقة لها بقريش٠كلمات كثيرة من الفارسية"إستبرق، فردوس إلخ) ومن اليونانية (قنطار قسطاس دينار،إلخ) ومن الأرامية والسريانية(حور عين، أهجروهن بمعنى أربطوهن في سورة النساء إلخ)،فالقرآن ليس عربيا ولا هو كلام قريش بل هو من لهجات الشمال على الأرجح ناحية البتراء بين الأردن والسعودية. لنتذكر فقط أن آخر الكعبات(كان هناك عشرون كعبة على الأقل في شبه الجزيرة) التي دمرت في عهد الملك فيصل ومنها من لها بقايا في الشمال٠ مليح العلم والله
محمد الجزائري - الجزائر2017/02/12 على 22:589
تحيى الجمهورية الجزائرية العربية
قال ابن باديس و هو مؤسس جمعية علماء المسلمين التي مهدت لثورة أول نوفمبر قال؛
شعب الجزائري مسلم. و إلى العروبة ينتسب
وفي آخر النشيد قال؛
و إن هلكت فصيحتي. تحيى الجزائر و العرب
اذهب ابحث على مكونك الثقافي في روما عسى أن تجد أصلك الروماني.