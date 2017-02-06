احتج عشرات من عمال المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية (صوناكوم) بالرويبة، الأحد، على منعهم من التقاعد بعد أن أكملوا 32 سنة من الخدمة، وهذا وفق القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ.
وأفاد مصدر نقابي لـ "الشروق" أن العمال تجمهروا أمام مقر الاتحاد المحلي بالرويبة على عدم تمكنهم من إيداع ملفات التقاعد بعد بلوغ 32 سنة من الخدمة، مشيرا إلى أن العمال تواعدوا بمواصلة الاحتجاج ضد إجراءات قانون التقاعد الجديدة.
ووفق ذات المصدر، فقد وقع نحو 2000 عامل بصوناكوم على عريضة رافضة لقانون التقاعد، وخصوصا ما تعلق بإلغاء التقاعد دون شرط السن عند إتمام 32 سنة من الخدمة، مشيرا إلى أن الاحتجاجات من المرجح أن تتكرر في قادم الأيام.
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احتجاج عمال "سوناكوم" على قانون التقاعد
حسان. ح
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
احتج عشرات من عمال المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية (صوناكوم) بالرويبة، الأحد، على منعهم من التقاعد بعد أن أكملوا 32 سنة من الخدمة، وهذا وفق القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ.
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وأفاد مصدر نقابي لـ "الشروق" أن العمال تجمهروا أمام مقر الاتحاد المحلي بالرويبة على عدم تمكنهم من إيداع ملفات التقاعد بعد بلوغ 32 سنة من الخدمة، مشيرا إلى أن العمال تواعدوا بمواصلة الاحتجاج ضد إجراءات قانون التقاعد الجديدة.
ووفق ذات المصدر، فقد وقع نحو 2000 عامل بصوناكوم على عريضة رافضة لقانون التقاعد، وخصوصا ما تعلق بإلغاء التقاعد دون شرط السن عند إتمام 32 سنة من الخدمة، مشيرا إلى أن الاحتجاجات من المرجح أن تتكرر في قادم الأيام.